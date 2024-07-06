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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ле Пен обещает заблокировать использование французского оружия для ударов внутри россии

Ле Пен обещает заблокировать использование французского оружия для ударов внутри россии

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 10:27  •  20682 просмотра

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Марин Ле Пен, лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение", пообещала, что премьер-министр от ее партии помешает Украине использовать французское оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России и заблокировать любое возможное развертывание французских войск в Украине.

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен пообещала, что премьер-министр от ее партии не позволит Украине использовать предоставленное Францией оружие большой дальности для ударов внутри россии и помешает предположению президента Франции Эммануэля Макрона, что он может отправить войска на украинскую землю. Об этом она заявила в интервью CNN, обнародованном 5 июля, пишет УНН.

Детали

"Если Эммануэль Макрон хочет ввести войска в Украину, а премьер-министр против этого, тогда войска в Украину не направляются. Последнее слово за премьер-министром", - сказала она CNN. 

Издание указывает, что в интервью в четверг Ле Пен "сигнализировала о резком изменении уровня поддержки Францией Украины в случае избрания".

Кроме блокирования потенциального развертывания войск в Украине, которое Макрон рассматривает как способ повысить эффективность военных инструкторов, Ле Пен сказала CNN, что разрешение Украине на использование поставленных Францией ракет большой дальности в россии также будет отменено.

Кроме развертывания войск, Ле Пен сказала, что ее единственной "красной линией" по Украине является то, чтобы Франция не стала "соучастником конфликта" из-за использования французских ракет большой дальности против целей на российской территории. Большинство западных лидеров на данный момент не считают такие поставки со-военной деятельностью с Украиной, отмечает издание.

Глава партии Ле Пен поддержал вооружение Украины, но сказал "нет французским войскам"19 июня 2024, 13:50 • 28189 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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