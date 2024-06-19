Французский политик Жордан Барделла, президент партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", заявил, что он выступает за предоставление Украине боеприпасов, необходимых ей для самообороны, но не оборудования, которое может спровоцировать более широкую войну, что делает его относительно близким к позиции президента Эммануэля Макрона относительно роли Франции в войне, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Но, в отличие от Макрона, он заявил, что против отправки французских войск в страну.

Детали

Барделла, который может стать премьер-министром, если партия Ле Пен одержит убедительную победу на внеочередных выборах во Франции, выступал в среду в кулуарах оборонной ярмарки Eurosatory в Вильпенте на окраине Парижа.

"Я хочу, чтобы Украина имела необходимые боеприпасы и оборудование, - сказал Барделла. - Но моя "красная линия" не изменится: никакого оборудования, которое могло бы иметь последствия... Моя "красная линия" - это со-воинственность".

Связи партии Ле Пен с россией подняли вопрос о ее позиции по вооружению Украины, а комментарии Барделлы могут смягчить опасения в некоторых столицах Европейского Союза, что новый толчок в поддержку Украины отойдет на второй план, если "Национальное объединение" сформирует правительство после выборов в стране 7 июля, указывает издание.

Макрон был одним из главных сторонников Украины, и его план включал отправку армейских инструкторов в Украину.

"Я против отправки французских войск в Украину", - сказал сегодня Барделла, отвергая идею, выдвинутую Макроном.

В среду Барделла прогуливался по ярмарке, собирая огромные толпы людей, посещая стенды оборонных компаний, которые производят пушки, дроны и ракеты Caesar, которые Франция отправила в Украину.

Партия, как отмечается, вероятно, столкнется с вопросами о своих отношениях с ключевыми союзниками, такими как Катар, крупный покупатель французского оружия, и Германия, с которой Франция стремится создать танк и истребитель нового поколения. Ранее Барделла критиковал Катар за финансирование "террористических движений, таких как ХАМАС", а его партия раскритиковала владение страной парижским футбольным клубом "ПСЖ". Не касаясь именно этих вопросов, Барделла заявил, что выполнит обязательства, взятые он Францией, если станет премьер-министром.

"Я не намерен ставить под сомнение обязательства, взятые на себя Францией на международной арене; существует проблема доверия к нашим европейским партнерам и нашим союзникам по НАТО", - сказал он, сообщает AFP. В 2022 году Ле Пен, агитируя на президентских выборах, пообещала "покинуть объединенное командование" НАТО.

Французское правительство остается ключевым заказчиком и акционером оборонной промышленности страны, и Барделла заявил, что поддержит наращивание этого сектора.

"Я надеюсь, что Франция сможет продолжить усилия по перевооружению", - сказал он.

Дополнение

Макрон распустил Национальное собрание во Франции и призвал к новым парламентским выборам после того, как его партия была разгромлена группой Ле Пен на выборах в Европейский парламент в этом месяце. Президент Франции сосредоточил свою кампанию в ЕС на вторжении россии в Украину, изображая Ле Пен как союзника владимира путина и рассматривая победу своей партии на выборах как решающую для Европы. За два дня до объявления досрочных выборов Макрон стоял рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, пообещав отправить французские истребители Mirage 2000-5 и создать коалицию для поддержки Украины.

Ле Пен в ответ представила себя как защитника мира, раскритиковав комментарии Макрона об отправке войск как циничный прием, чтобы драматизировать то, что было поставлено на карту во время евровыборов.

Финансовые связи партии Ле Пен с россией оказались под пристальным вниманием после того, как она взяла кредит в российском банке, который, как заявило "Национальное объединение", с тех пор она погасила. В прошлом году "Национальное объединение" воздержалось при принятии резолюции Европейского парламента, осуждающей заключение российского оппонента Алексея Навального, который умер в российской тюрьме в начале этого года.

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