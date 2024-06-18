Во Франции партия Марин Ле Пен и Жордана Барделлы "Национальное объединение" непублично удалила и своего веб-сайта часть своих предложений по оборонной политике, в том числе те, что касались углубления дипломатических отношений с россией, сообщило Politico, пишет УНН.

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"Сейчас, когда идет обратный отсчет до досрочных выборов во Франции, "Национальное объединение" колеблется в своей дружественной к россии оборонной программе? Ультраправая партия незаметно удалила часть своих предложений по оборонной политике со своего сайта, удаляя разделы, в которых предлагалось углублять дипломатические отношения с россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из интегрированного военного командования НАТО", - пишет издание.

Как отмечается в публикации, на фоне того, как "Национальное объединение", судя по всему, намерено достичь значительных успехов в парламенте и открыть двери в правительство, "партия стремится укрепить свой авторитет на мировой арене до того, как французские избиратели отправятся на выборы 30 июня и 7 июля".

"Удаленные предложения возникли во время президентской кампании Марин Ле Пен в 2022 году, когда ее партия выпустила 17 тематических буклетов, в которых излагались ее предложения по всем направлениям политики. Хотя 16 буклетов остаются в сети, один, посвященный защите, был удален с веб-страницы через некоторое время после 11 июня. Его все еще можно найти в Интернете на странице, на которую нет ссылок на веб-сайте партии", - указывает издание.

В манифесте "Национальное объединение", как сообщается, выступало за дистанцирование от Вашингтона, пытаясь взаимодействовать с москвой. Отмечая, что Вашингтон "не всегда ведет себя как союзник Франции", Ле Пен в программе 2022 года предлагала искать "альянс с россией по определенным вопросам", таким как европейская безопасность или борьба с терроризмом.

В отозванном документе также говорилось, что Франция должна немедленно выйти из единого военного командования НАТО, пишет издание.

В удаленном документе, отмечает издание, также предлагалось "поставить точку" на проектах сотрудничества с Германией в военной сфере, учитывая "глубокие и непримиримые доктринальные, оперативные и промышленные разногласия с Берлином". В них входят планы совместной разработки боевых танков и истребителей следующего поколения.

В последние месяцы "Национальное объединение" смягчило некоторые из своих противоречивых позиций, указывает издание.

В марте депутаты "Национального объединения", как сообщается, воздержались во время голосования по военной помощи Украине, тогда как депутаты от левой партии "Непокоренная Франция" проголосовали против. В том же месяце восходящая звезда и президент "Национального объединения" Жордан Барделла заявлял, что Франции следует дождаться окончания войны в Украине, прежде чем покинуть объединенное командование военного альянса. Барделла станет премьер-министром, если "Национальное объединение" победит на парламентских выборах, отмечает издание.

"В своей программе на европейских выборах 2024 года партия не повторила эти предложения. Зато в нем говорилось, что "россия [нарушает] международное право и провоцирует пересмотр международного порядка", - говорится в публикации.

В последние дни "Национальное объединение", как указано, также отступило от некоторых из своих самых дорогих экономических предложений, "поскольку перспектива прихода ультраправых к власти пугает рынки".

В разговоре с изданием представитель "Национального объединения" сообщил, что Барделла в ближайшие дни изложит свою программу, в том числе по обороне.

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