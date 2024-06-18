Французькі праві видалили зі свого сайту розділ щодо поглиблення відносин з рф - Politico

У Франції партія Марін Ле Пен та Жордана Барделли "Національне об'єднання" непублічно видалила і свого веб-сайту частину своїх пропозицій щодо оборонної політики, у тому числі ті, що стосувалися поглиблення дипломатичних відносин з росією, повідомило Politico, пише УНН.

Деталі

"Зараз, коли йде зворотний відлік до дострокових виборів у Франції, "Національне об'єднання" вагається у своїй дружній до росії оборонній програмі? Ультраправа партія непомітно видалила частину своїх пропозицій щодо оборонної політики зі свого веб-сайту, видаляючи розділи, у яких пропонувалося поглиблювати дипломатичні відносини з росією, зупинити проекти співпраці з Німеччиною та вийти з інтегрованого військового командування НАТО", - пише видання.

Як зазначається у публікації, на тлі того, як "Національне об'єднання", судячи з усього, має намір досягти значних успіхів у парламенті та відкрити двері до уряду, "партія прагне зміцнити свій авторитет на світовій арені до того, як французькі виборці вирушать на вибори 30 червня та 7 липня".

"Видалені пропозиції виникли під час президентської кампанії Марін Ле Пен у 2022 році, коли її партія випустила 17 тематичних буклетів, у яких викладалися її пропозиції щодо всіх напрямків політики. Хоча 16 буклетів залишаються в мережі, один, присвячений захисту, був видалений з веб-сторінки через деякий час після 11 червня. Його все ще можна знайти в Інтернеті на сторінці, на яку немає посилань на веб-сайті партії", - вказує видання.

У маніфесті "Національне об'єднання", як повідомляється, виступало за дистанціювання від Вашингтона, намагаючись взаємодіяти з москвою. Зазначаючи, що Вашингтон "не завжди поводиться як союзник Франції", Ле Пен у програмі 2022 року пропонувала шукати "альянс із росією з певних питань", таким як європейська безпека чи боротьба з тероризмом.

У відкликаному документі також говорилося, що Франція має негайно вийти з єдиного військового командування НАТО, пише видання.

У видаленому документі, зазначає видання, також пропонувалося "поставити крапку" на проектах співпраці з Німеччиною у військовій сфері з огляду на "глибокі та непримиренні доктринальні, оперативні та промислові розбіжності з Берліном". До них входять плани спільної розробки бойових танків та винищувачів наступного покоління.

В останні місяці "Національне об'єднання" пом'якшило деякі зі своїх суперечливих позицій, вказує видання.

У березні депутати "Національного об’єднання", як повідомляється, утрималися під час голосування щодо військової допомоги Україні, тоді як депутати від лівої партії "Нескорена Франція" проголосували проти. У тому ж місяці висхідна зірка і президент "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявляв, що Франції слід дочекатися закінчення війни в Україні, перш ніж залишити об'єднане командування військового альянсу. Барделла стане прем'єр-міністром, якщо "Національне об’єднання" переможе на парламентських виборах, зазначає видання.

"У своїй програмі на європейських виборах 2024 партія не повторила ці пропозиції. Натомість у ньому говорилося, що "росія [порушує] міжнародне право та провокує перегляд міжнародного порядку", - ідеться у публікації.

В останні дні "Національне об'єднання", як вказано, також відступило від деяких зі своїх найдорожчих економічних пропозицій, "оскільки перспектива приходу ультраправих до влади лякає ринки".

У розмові з виданням представник "Національного об'єднання" повідомив, що Барделла найближчими днями викладе свою програму, у тому числі з оборони.

Макрон розпустив парламент після перемоги французьких правих на виборах у ЄС