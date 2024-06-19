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Очільник партії Ле Пен підтримав озброєння України, але сказав "ні французьким військам"

Київ • УНН

 • 29181 перегляди

Жордан Барделла, президент французької партії "Національне об'єднання", виступає за надання Україні боєприпасів та обладнання для самооборони, але проти відправки обладнання, яке може спровокувати більш широку війну, або розгортання французьких військ в Україні.

Очільник партії Ле Пен підтримав озброєння України, але сказав "ні французьким військам"

Французький політик Жордан Барделла, президент партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання", заявив, що він виступає за надання Україні боєприпасів, необхідних їй для самооборони, але не обладнання, яке може спровокувати ширшу війну, що робить його відносно близьким до позиції президента Еммануеля Макрона щодо ролі Франції у війні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Але, на відміну від Макрона, він заявив, що проти відправлення французьких військ до країни.

Деталі

Барделла, який може стати прем'єр-міністром, якщо партія Ле Пен здобуде переконливу перемогу на позачергових виборах у Франції, виступав у середу в кулуарах оборонного ярмарку Eurosatory у Вільпенті на околиці Парижа.

"Я хочу, щоб Україна мала необхідні боєприпаси та обладнання, - сказав Барделла. - Але моя "червона лінія" не зміниться: ніякого обладнання, яке могло б мати наслідки... Моя "червона лінія" - це співвойовничість".

Зв'язки партії Ле Пен із росією порушили питання щодо її позиції щодо озброєння України, а коментарі Барделли можуть пом'якшити побоювання в деяких столицях Європейського Союзу, що новий поштовх на підтримку України відійде на другий план, якщо "Національне об'єднання" сформує уряд після виборів в країні 7 липня, вказує видання. 

Макрон був одним із головних прихильників України, і його план включав відправку армійських інструкторів до України.

"Я проти відправлення французьких військ до України", - сказав сьгодні Барделла, відкидаючи ідею, висунуту Макроном.

У середу Барделла прогулювався ярмарком, збираючи величезні натовпи людей, відвідуючи стенди оборонних компаній, які виробляють гармати, дрони та ракети Caesar, які Франція відправила в Україну.

Партія, як зазначається, імовірно, зіткнеться з питаннями про свої відносини з ключовими союзниками, такими як Катар, великий покупець французької зброї, та Німеччина, з якою Франція прагне створити танк і винищувач нового покоління. Раніше Барделла критикував Катар за фінансування "терористичних рухів, таких як ХАМАС", а його партія розкритикувала володіння країною паризьким футбольним клубом "ПСЖ". Не торкаючись саме цих питань, Барделла заявив, що виконає зобов'язання, взяті він Францією, якщо стане прем'єр-міністром.

"Я не маю наміру ставити під сумнів зобов'язання, взяті на себе Францією на міжнародній арені; існує проблема довіри до наших європейських партнерів та наших союзників по НАТО", - сказав він, повідомляє AFP. 2022 року Ле Пен, агітуючи на президентських виборах, пообіцяла "покинути об'єднане командування" НАТО.

Французький уряд залишається ключовим замовником та акціонером оборонної промисловості країни, і Барделла заявив, що підтримає нарощування цього сектора.

"Я сподіваюся, що Франція зможе продовжити зусилля щодо переозброєння", - сказав він.

Доповнення

Макрон розпустив Національні збори у Франції та закликав до нових парламентських виборів після того, як його партія була розгромлена групою Ле Пен на виборах до Європейського парламенту цього місяця. Президент Франції зосередив свою кампанію в ЄС на вторгненні росії до України, зображуючи Ле Пен як союзника володимира путіна та розглядаючи перемогу своєї партії на виборах як вирішальну для Європи. За два дні до оголошення дострокових виборів Макрон стояв поруч із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, пообіцявши відправити французькі винищувачі Mirage 2000-5 та створити коаліцію для підтримки України.

Ле Пен у відповідь представила себе як захисника миру, розкритикувавши коментарі Макрона про відправку військ як цинічний прийом, щоб драматизувати те, що було поставлено на карту під час євровиборів.

Фінансові зв'язки партії Ле Пен із росією опинилися під пильною увагою після того, як вона взяла кредит у російському банку, який, як заявило "Національне об'єднання", з того часу вона погасила. Минулого року "Національне об'єднання" утрималося під час ухвалення резолюції Європейського парламенту, яка засуджує ув'язнення російського опонента Олексія Навального, який помер в російській в'язниці на початку цього року.

Французькі праві видалили зі свого сайту розділ щодо поглиблення відносин з рф - Politico18.06.24, 13:44 • 16814 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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