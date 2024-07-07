Премьер Франции Габриэль Атталь подаст в отставку 8 июля

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что подаст в отставку утром 8 июля, но будет продолжать выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Об этом сообщает lemonde.fr, передает УНН.

Детали

Атталь отметил: "Я не выбирал этот роспуск, и я отказался подчиниться ему".

Он подчеркнул, что ни одно абсолютное большинство не может управлять страной в такой ситуации.

"Быть премьер-министром - это честь моей жизни", - обратился он к французам, указав, что центристский лагерь не получил большинства.

"Таким образом, верно следуя республиканской традиции, завтра утром я подам президенту свою отставку", - заявил Атталь.

Он также добавил, что будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока этого будет требовать долг. Елисейский дворец незадолго до этого объявил, что президент Эммануэль Макрон будет ждать "структурирования" новой Ассамблеи для принятия необходимых решений.

Атталь отметил, что многие французы испытывают определенную неуверенность из-за отсутствия абсолютного большинства. "Наша страна переживает беспрецедентную политическую ситуацию и готовится встретить мир через несколько недель", - сказал он.

Он подчеркнул, что судьба Франции "больше, чем когда-либо, будет решаться в парламенте".

"Сегодня вечером начинается новая эра", - добавил Атталь.

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