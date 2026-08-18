Польща ще не ухвалила рішення щодо ракет до Patriot для України, але США тиснуть - урядовець

Польща ще не ухвалила рішення щодо передачі Україні додаткових ракет до Patriot, але американці тиснуть на польський уряд щодо цих перехоплювачів, повідомив в ефірі Polskie Radio 24 заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, пише УНН.

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Томчика запитали, чи передасть Польща Україні ракети до Patriot. "Жодних рішень з цього приводу не ухвалено", – сказав Томчик. Він нагадав, що Польща наразі підтримала Україну кількома такими ракетами "із сотень, що у нас є". Він запевнив, що Польща в безпеці. "Польські запаси повні, безпечні та поповнюються", – додав він.

Він зазначив, що будь-яке рішення про передачу ракет має бути ухвалене на найвищому рівні. "Спочатку міністр національної оборони подає рекомендації, а потім Рада міністрів ухвалює рішення", – описав він процедуру.

"Головна потреба України сьогодні – це захист від балістичних ракет. Такі міста, як Київ і Львів, щодня зазнають атак з боку росії. Очевидно, що Україна просить своїх західних партнерів про передачу або можливість придбання ракет для систем Patriot", – сказав заступник польського міністра оборони.

Він наголосив, що Польща отримує більшість дзвінків від Сполучених Штатів.

"Саме Верховний головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Гринкевич, а також адміністрація США дуже часто передають ці заклики до польського уряду передати ракети для систем Patriot, коли це можливо", – визнав він.

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