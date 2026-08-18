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Польща ще не ухвалила рішення щодо ракет до Patriot для України, але США тиснуть - урядовець

Київ • УНН

 • 3114 перегляди

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що рішення про передачу ракет Patriot Україні ще не прийнято. Він зазначив, що США, зокрема генерал Гринкевич, активно закликають польський уряд до цього.

Польща ще не ухвалила рішення щодо ракет до Patriot для України, але США тиснуть - урядовець

Польща ще не ухвалила рішення щодо передачі Україні додаткових ракет до Patriot, але американці тиснуть на польський уряд щодо цих перехоплювачів, повідомив в ефірі Polskie Radio 24 заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, пише УНН.

Деталі

Томчика запитали, чи передасть Польща Україні ракети до Patriot. "Жодних рішень з цього приводу не ухвалено", – сказав Томчик. Він нагадав, що Польща наразі підтримала Україну кількома такими ракетами "із сотень, що у нас є". Він запевнив, що Польща в безпеці. "Польські запаси повні, безпечні та поповнюються", – додав він.

Він зазначив, що будь-яке рішення про передачу ракет має бути ухвалене на найвищому рівні. "Спочатку міністр національної оборони подає рекомендації, а потім Рада міністрів ухвалює рішення", – описав він процедуру.

"Головна потреба України сьогодні – це захист від балістичних ракет. Такі міста, як Київ і Львів, щодня зазнають атак з боку росії. Очевидно, що Україна просить своїх західних партнерів про передачу або можливість придбання ракет для систем Patriot", – сказав заступник польського міністра оборони.

Він наголосив, що Польща отримує більшість дзвінків від Сполучених Штатів.

"Саме Верховний головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Гринкевич, а також адміністрація США дуже часто передають ці заклики до польського уряду передати ракети для систем Patriot, коли це можливо", – визнав він.

У Міноборони Польщі відкинули закиди щодо польських спроможностей через передачу ракет до Patriot Україні14.08.26, 15:15 • 10350 переглядiв

Юлія Шрамко

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