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За семь месяцев суд не исследовал ни одного доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex – как и кто затягивает рассмотрение

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

Более семи месяцев суд не может перейти к рассмотрению по существу дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex. За это время заседания неоднократно переносились, процесс затягивался ходатайствами стороны защиты, а после передачи дела в другой суд – пришлось начинать рассмотрение сначала.

За семь месяцев суд не исследовал ни одного доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex – как и кто затягивает рассмотрение

Прошло более семи месяцев с тех пор, как обвинительный акт в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской поступил в суд. Обоих медиков обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что, по версии следствия, привело к смерти бизнесмена Аднана Кивана. За это время дело так и не дошло до полноценного исследования доказательств. Судебные заседания переносились из-за неявки защитников, процессуальных ходатайств, заявлений об отводе судьи и изменении подсудности. УНН воспроизвел хронологию заседаний, которая больше похожа на "Хронологию затягиваний".

После поступления обвинительного акта в Приморский районный суд Одессы процесс почти сразу забуксовал. Уже на подготовительной стадии защита заседание перенесли из-за неявки защитника Виталия Русакова. Через десять дней, во время следующего заседания сторона защиты подала новые процессуальные ходатайства: о возвращении обвинительного акта, отмене отдельных мер обеспечения уголовного производства и истребовании дополнительных медицинских документов. Для подготовки возражений прокурор попросил время, после чего суд снова отложил рассмотрение.

                                                      Виталий Русаков

Лишь 12 марта (почти через два месяца после старта подготовительного заседания) суд смог завершить эту стадию и назначить дело к рассмотрению по существу. Однако и это не означало, что дело наконец сдвинется с места – впереди семью Аднана Кивана, которая хочет получить ответы на вопросы о смерти родного, ждали новые процессуальные маневры стороны защиты.

Адвокат обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex заявил отвод председательствующей судье Ларисе Переверзевой. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. После этого защита подала еще одно ходатайство – о передаче уголовного производства в другой суд.

Адвокат потерпевшей стороны и прокурор возражали, подчеркивая, что такое ходатайство лишь откладывает начало исследования доказательств.  

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Впоследствии Одесский апелляционный суд принял решение передать производство в Киевский районный суд Одессы. Фактически это означает, что процесс придется начинать заново. Новый суд должен повторно пройти подготовительную стадию, хотя предыдущий уже завершил ее и перешел к рассмотрению дела по существу.

Затягивания продолжились и в Киевском районном суде. Первое подготовительное заседание, назначенное на 5 июня, не состоялось из-за неявки защитников обоих обвиняемых.

Следующие два заседания – 18 и 25 июня – также пришлось перенести. Причиной стал больничный адвоката обвиняемой онколога Марины Белоцерковской. При этом суд предложил адвокату присоединиться к заседанию дистанционно в режиме видеоконференции, однако она этой возможностью не воспользовалась.

                                            Марина Белоцерковская

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"Это уже мы месяц откладываемся и защитник не может выйти с нами на видеоконференцию", – отметил во время прошлого заседания председательствующий судья Чаплыцкий.

Следующее судебное заседание запланировано на 1 июля 2026 года. Именно на этой стадии суд должен решить вопрос о назначении обвинительного акта к рассмотрению по существу, а также определить порядок исследования доказательств и допроса свидетелей.

Каждое из этих процессуальных действий отдельно предусмотрено законом и является правом стороны защиты, вместе с тем юристы подчеркивают, что их системное использование может существенно увеличивать продолжительность судебного разбирательства.

По словам медицинского адвоката Дмитрия Касьяненко, в делах по ч. 1 ст. 140 УК Украины затягивание процесса создает риск истечения сроков давности. В таком случае уголовное производство может быть закрыто без вынесения обвинительного приговора, а обвиняемые – избежать предусмотренного законом наказания. 

Юлия Мельник

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