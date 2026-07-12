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В Конго первые пациенты зарегистрировались для участия в рекордном испытании лечения Эболы

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

Ученые начали клинические испытания препаратов ремдесивир и MBP134 против вируса Бундибугйо. По состоянию на 9 июля подтверждено 1792 случая заболевания и 625 смертей.

В Конго первые пациенты зарегистрировались для участия в рекордном испытании лечения Эболы

В настоящее время нет одобренных лекарств, которые могли бы помочь медицинским бригадам, борющимся за жизнь во время вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, но есть надежда, что ситуация может измениться в течение нескольких месяцев, поскольку первые пациенты включены в испытания лечения, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По словам ученых, это рекордные темпы для организации и начала такого рода исследований: пациенты были включены в исследования всего через шесть недель после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного масштаба.

По состоянию на 9 июля было подтверждено 1792 случая заболевания и 625 смертей, вызванных штаммом вируса Бундибугйо, от которого нет вакцины и одобренного лечения. По данным ВОЗ, он все еще находится "в фазе распространения".

Реакция на пандемию основана на базовых методах выявления случаев заболевания, изоляции больных при оказании медицинской помощи, а также отслеживании и мониторинге людей, с которыми они контактировали.

Последние данные показывают, что отслеживается около 75% известных контактов, но низкий уровень доверия к властям и высокая мобильность населения препятствуют этим усилиям. Кроме того, некоторые работники передовой линии на этой неделе прекратили работу в знак протеста против низкой заработной платы.

Добавим

Надежды на переломный момент теперь связаны с учеными, которые ищут эффективные лекарства.

Начались клинические испытания препарата Partners, в которых используются два препарата — ремдесивир и MBP134. Пациенты будут случайным образом распределены на две группы: одна получит один из препаратов, другая — комбинацию из двух, а третья — только стандартную поддерживающую терапию.

Ремдесивир - противовирусный препарат, разработанный фармацевтической компанией Gilead Sciences, а MBP134 - моноклональное антитело, разработанное компанией Mapp Biopharmaceutical, содержащее два специально разработанных иммунных белка, которые распознают и нейтрализуют вирус.

Оба препарата вводятся внутривенно – MBP134 в виде однократной инфузии, а ремдесивир – в виде 10-дневного курса внутривенной терапии.

"Эти два препарата действительно доказали свою эффективность против вируса Бундибугйо в экспериментах на животных", - сказал профессор Лауренс Лизенборгс из Института тропической медицины в Антверпене, который работает над исследованием в Итури.

"Они показали высокую эффективность, но сейчас нам нужно проверить их на людях. По большей части мы хотим выяснить, действительно ли они могут снизить смертность".

Вспышка лихорадки Бундибугйо обычно имеет более низкий уровень смертности, чем заирский штамм Эболы, вызвавший большинство предыдущих вспышек, но все же от нее умирает примерно каждый третий инфицированный.

Представители ВОЗ заявили, что Гилеад и правительство США предоставили достаточное количество препаратов ремдесивир и MBP134 соответственно для участия 1200 пациентов. ВОЗ ведет переговоры по обеспечению достаточных запасов после испытания, если они окажутся безопасными и эффективными, говорится в сообщении.

Пациенты любого возраста, включая беременных и кормящих женщин, которых часто исключают из медицинских исследований, могут зарегистрироваться в испытании.

На этой неделе должно начаться еще одно испытание, в рамках которого будет рассмотрено, может ли назначение людям, контактировавшим с больными Бундибудьйо, препарата под названием обельддесивир, остановить развитие заболевания.

Африканский центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщил, что для проведения испытания требуется около 18 миллионов долларов, из которых на сегодня выделено 6 миллионов долларов.

Вирус Эбола уже стал причиной сотен подозрительных смертей в Африке - ВОЗ22.05.26, 14:57 • 3926 просмотров

Антонина Туманова

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