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Штат США подал в суд на L'Oreal из-за предполагаемого риска развития рака от средств для выпрямления волос

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Аризона обвиняет L'Oreal в сокрытии возможной связи средств для выпрямления волос с раком яичников и матки. Штат требует штрафов и предупреждений.

Штат США подал в суд на L'Oreal из-за предполагаемого риска развития рака от средств для выпрямления волос

Власти Аризоны подали иск против L'Oreal, обвинив косметического гиганта в сокрытии информации о возможной связи средств для выпрямления волос с развитием рака у женщин. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Иск подала генеральный прокурор Аризоны Кристин Мейс. Штат стал первым в США, который обратился в суд из-за предполагаемых онкологических рисков такой продукции L'Oreal.

Компанию обвиняют в нарушении законодательства о защите прав потребителей. По утверждению прокуратуры, L'Oreal продвигала средства, которыми преимущественно пользуются афроамериканские женщины, не предупреждая о предполагаемом риске развития рака яичников и матки.

Аризона требует ограничить продажу продукции

Штат требует штрафов и возмещения ущерба, а также судебного решения, которое запретит L'Oreal продавать соответствующие средства без предупреждения потребителей о возможном риске рака.

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В иске также утверждается, что компания на протяжении десятилетий продвигала такую продукцию среди женщин и детей, используя сформированные стандарты красоты и социальное давление на людей африканского происхождения, одновременно ставя прибыль выше безопасности потребителей.

L'Oreal уже сталкивается с более чем 12 000 аналогичных исков от женщин и их семей. Эти дела объединили в федеральном суде Чикаго в рамках многорайонного судебного производства.

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Степан Гафтко

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