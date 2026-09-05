В США одобрили новую таблетку против рака молочной железы, несмотря на прежние сомнения экспертов FDA

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в ускоренном порядке одобрило препарат AstraZeneca камизестрант для лечения определённой формы метастатического рака молочной железы. Ранее консультативная группа FDA проголосовала против препарата, не увидев в нём «существенной пользы» для пациентов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Препарат будут продавать под торговой маркой Etcamah. Его можно применять вместе с другими противоопухолевыми препаратами у пациенток со специфической мутацией, которая может возникнуть во время эндокринной терапии.

Перед назначением Etcamah пациенткам необходимо будет пройти одобренный FDA тест для подтверждения наличия соответствующей мутации.

Препарат может сдерживать развитие болезни

Etcamah действует как гормональная терапия, блокируя воздействие эстрогена на раковые клетки и препятствуя их росту. По данным AstraZeneca, препарат способен задерживать прогрессирование заболевания более чем на 6 месяцев.

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Ранее консультативный комитет FDA по онкологическим препаратам выступил против одобрения камизестранта, однако именно ведомство в итоге решило разрешить его применение.

AstraZeneca рассчитывает, что в перспективе годовые продажи препарата могут превысить $5 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают их осторожнее — примерно в $2,3 млрд в 2032 году.

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