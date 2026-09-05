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У США схвалили нову таблетку проти раку молочної залози, попри попередні сумніви експертів FDA

Київ • УНН

 • 1826 перегляди

FDA дозволило AstraZeneca продавати Etcamah пацієнткам із певною мутацією. Препарат може відтермінувати прогресування хвороби більш ніж на 6 місяців.

У США схвалили нову таблетку проти раку молочної залози, попри попередні сумніви експертів FDA

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) прискорено схвалило препарат AstraZeneca камізестрант для лікування певної форми метастатичного раку молочної залози. Раніше консультативна група FDA проголосувала проти препарату, не побачивши в ньому "суттєвої користі" для пацієнтів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Препарат продаватимуть під торговою маркою Etcamah. Його можна застосовувати разом з іншими протипухлинними препаратами у пацієнток зі специфічною мутацією, яка може виникнути під час ендокринної терапії.

Перед призначенням Etcamah пацієнткам необхідно буде пройти схвалений FDA тест для підтвердження наявності відповідної мутації.

Препарат може стримувати розвиток хвороби

Etcamah діє як гормональна терапія, блокуючи вплив естрогену на ракові клітини та перешкоджаючи їхньому росту. За даними AstraZeneca, препарат здатний затримувати прогресування захворювання більш ніж на 6 місяців.

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Раніше консультативний комітет FDA з онкологічних препаратів виступив проти схвалення камізестранту, однак саме агентство зрештою вирішило дозволити його застосування.

AstraZeneca розраховує, що в перспективі річні продажі препарату можуть перевищити $5 млрд. Аналітики, опитані Bloomberg, оцінюють їх обережніше – приблизно у $2,3 млрд у 2032 році.

У США схвалили таблетки проти метастатичного раку підшлункової залози27.08.26, 03:37 • 4984 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Bloomberg
Сполучені Штати Америки