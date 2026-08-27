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У США схвалили таблетки проти метастатичного раку підшлункової залози

Київ • УНН

 • 156 перегляди

FDA схвалила препарат Rasonque для пацієнтів із метастатичним раком підшлункової залози. 30-денний курс у США коштує 39 800 доларів.

У США схвалили таблетки проти метастатичного раку підшлункової залози

У США 26 серпня Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) схвалило препарат Rasonque компанії Revolution Medicines для лікування метастатичного раку підшлункової залози. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Препарат приймають один раз на день у формі таблетки. Його призначатимуть пацієнтам із метастатичним раком підшлункової залози, які вже отримували попереднє лікування або не можуть пройти комбіновану хіміотерапію.

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Rasonque блокує кілька форм білка RAS, який сприяє росту пухлин. У великому клінічному дослідженні препарат показав подвоєння показників виживаності пацієнтів із запущеною формою захворювання.

FDA розглянула препарат за прискореною процедурою, яка скорочує стандартний термін розгляду з 10-12 місяців до одного-двох місяців. До остаточного схвалення регулятор також дозволив тяжкохворим пацієнтам отримувати Rasonque у рамках програми розширеного доступу.

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Revolution Medicines встановила ціну препарату у США на рівні 39 800 доларів за 30-денний запас. Компанія також заявила про надання фінансової допомоги пацієнтам.

Аналітики RBC Capital Markets прогнозують, що продажі препарату у США можуть становити 28 мільйонів доларів у третьому кварталі та 148 мільйонів доларів у четвертому. У довгостроковій перспективі світові щорічні продажі Rasonque можуть сягнути 11,5 мільярда доларів.

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Степан Гафтко

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