В Україні спростили правила зберігання ліків через удари рф по складах
Київ • УНН
Фармацевтичним компаніям дозволили залучати додаткові складські приміщення на час воєнного стану. Це має розосередити запаси ліків.
Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.
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За словами прем'єра, фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків.
Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об’єктах. Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики
Бізнесу нададуть пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей - Корецький05.08.26, 22:19 • 2680 переглядiв