В Україні спростили правила зберігання ліків через удари рф по складах

Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

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За словами прем'єра, фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків.

Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об’єктах. Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики - повідомив Корецький.

Бізнесу нададуть пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей - Корецький