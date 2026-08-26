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В Україні спростили правила зберігання ліків через удари рф по складах

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Фармацевтичним компаніям дозволили залучати додаткові складські приміщення на час воєнного стану. Це має розосередити запаси ліків.

В Україні спростили правила зберігання ліків через удари рф по складах

Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану.  Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

За словами прем'єра, фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. 

Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об’єктах. Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики 

- повідомив Корецький.

Бізнесу нададуть пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей - Корецький05.08.26, 22:19 • 2680 переглядiв

Антоніна Туманова

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