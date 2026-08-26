В Украине упростили правила хранения лекарств из-за ударов рф по складам
Киев • УНН
Фармацевтическим компаниям разрешили привлекать дополнительные складские помещения на время военного положения. Это должно рассредоточить запасы\r\nлекарств.
Правительство упростило правила хранения лекарственных средств на период военного положения. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
По словам премьер-министра, фармацевтические компании смогут привлекать дополнительные складские помещения для хранения лекарств.
Такое решение необходимо из-за постоянных российских ударов по складам и логистическим объектам. Компании смогут рассредоточивать запасы лекарств и быть более гибкими в плане логистики
Бизнесу предоставят приоритетный доступ к имеющимся помещениям для рассредоточения складских мощностей — Корецкий05.08.26, 22:19 • 2680 просмотров