Что празднуют 6 октября в Украине и мире

$44.990.1550.530.16
ukenru
04:27 • 13021 просмотра
Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненыеPhoto
03:30 • 15622 просмотра
Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов
5 октября, 22:19 • 19899 просмотра
"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко
5 октября, 20:46 • 23106 просмотра
Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги нацийPhoto
5 октября, 19:10 • 24385 просмотра
Boeing втрое увеличит производство головок самонаведения для ракет Patriot — получила крупный контракт
5 октября, 17:31 • 24660 просмотра
Трамп снова заявил, что из-за ударов Украины по российским НПЗ растут цены на бензин в СШАPhoto
5 октября, 17:10 • 23435 просмотра
Эвакуируют ли США посольство из Киева из-за угроз рф — Рубио ответилVideo
5 октября, 16:18 • 38123 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 37046 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
5 октября, 15:04 • 19661 просмотра
Украинский FP-1/FP-2 может стать носителем восьми перехватчиков SPYS: Quantum WIY Industries представила концепцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.4м/с
77%
750мм
Популярные новости
Трамп заявил о готовности США помочь рф из-за возможной вспышки чумы5 октября, 20:08 • 8218 просмотра
Удар РФ по дому в Запорожье: по меньшей мере пятеро раненыхVideo5 октября, 20:12 • 9260 просмотра
Американские бомбардировщики передислоцировали из Великобритании из-за угрозы, связанной с Ираном — Трамп5 октября, 20:25 • 5570 просмотра
Звонят «из полиции» и просят деньги за родственника: киберполиция предупредила о мошеннической схеме5 октября, 23:21 • 10409 просмотра
Кремль запустил кампанию по перекладыванию вины за удары по Украине на украинские власти — ЦПД23:52 • 15055 просмотра
публикации
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 32824 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 38123 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 37046 просмотра
Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными5 октября, 14:20 • 32394 просмотра
Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-DayPhotoVideo5 октября, 12:15 • 44716 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Марко Рубио
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Харьков
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 32838 просмотра
Мальдера объявил стартовый состав Украины на матч с Венгрией: кто в запасеVideo5 октября, 18:00 • 19389 просмотра
Энергетики обнаружили хомяка на высоковольтных линиях и провели настоящую спасательную операциюVideo5 октября, 15:42 • 25224 просмотра
Попал мячом в лицо болельщику — "нейтрального" россиянина Медведева дисквалифицировали на турнире в ПекинеVideo5 октября, 15:25 • 21270 просмотра
Купленную за $30 найденную в "темном углу" картину продали на аукционе за $1,35 млнVideo5 октября, 14:03 • 29975 просмотра
Актуальное
Техника
Instagram
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Что празднуют 6 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2562 просмотра

6 октября отмечают День рождения Instagram и Международный день геологического разнообразия. Также чтят апостола Фому и людей с ДЦП.

Что празднуют 6 октября в Украине и мире

6 октября в мире отмечают День рождения Instagram и Международный день геологического разнообразия, пишет УНН.

Всемирный день детского церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day)

Глобальная медицинская инициатива, начатая в 2012 году Альянсом организаций поддержки людей с ДЦП. День учреждён с целью привлечь внимание общества к более чем 17 миллионам людей в мире, которые живут с этим неврологическим нарушением, а также к их семьям.

Этот день подчёркивает необходимость ранней диагностики, обеспечения доступа к реабилитационным услугам, развития инклюзивного образования, создавая условия для полноценной жизни людей с ДЦП во всех сферах общественной жизни.

День рождения Instagram

Неофициальная, но масштабная дата в честь запуска приложения Instagram, созданного разработчиками Кевином Систромом и Майком Кригером в 2010 году.

Приложение, которое изначально задумывалось исключительно как платформа для обмена фотографиями, произвело революцию в цифровом пространстве, превратившись в одну из самых влиятельных социальных сетей современности с миллиардной аудиторией.

Международный день геологического разнообразия (International Geodiversity Day)

Официальная международная дата под эгидой ЮНЕСКО, провозглашённая в 2021 году при поддержке Международного союза геологических наук (IUGS). Событие посвящено георазнообразию — неживой природной основе нашей планеты. Оно включает минералы, горные породы, окаменелости и почвы.

Дата призвана подчеркнуть роль геологических наук в разработке устойчивых технологий, изучении опасных природных явлений и сохранении уникальных геологических памятников.

Эффект домино: геологи разгадали вековую тайну океанического вулканизма и тектоники плит23.11.25, 05:47 • 5118 просмотров

День памяти святого апостола Фомы

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого апостола Фомы — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. В евангельской традиции он известен как "Фома Неверующий" из-за своего сомнения в Воскресении Спасителя, которое рассеялось после того, как Христос лично явился ему и позволил прикоснуться к Своим ранам.

После Сошествия Святого Духа апостол Фома отправился с проповедью христианства к парфянам, мидийцам и индийцам, где основал первые христианские общины на полуострове Индостан  и принял мученическую смерть.

По старому календарю верующие отмечают Зачатие честного, славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это великий праздник посвящён событию, когда архангел Гавриил возвестил праведному священнику Захарии в Иерусалимском храме о будущем рождении сына у его бездетной жены Елизаветы, который станет предвестником Спасителя.

Совет церквей обратился к Папе Римскому из-за гуманитарной катастрофы в Олешках20.09.26, 12:08 • 5362 просмотра

Александра Месенко

ОбществоКультура
Социальная сеть
ЮНЕСКО
Иерусалим
Instagram