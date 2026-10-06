Что празднуют 6 октября в Украине и мире

6 октября в мире отмечают День рождения Instagram и Международный день геологического разнообразия, пишет УНН.

Всемирный день детского церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day)

Глобальная медицинская инициатива, начатая в 2012 году Альянсом организаций поддержки людей с ДЦП. День учреждён с целью привлечь внимание общества к более чем 17 миллионам людей в мире, которые живут с этим неврологическим нарушением, а также к их семьям.

Этот день подчёркивает необходимость ранней диагностики, обеспечения доступа к реабилитационным услугам, развития инклюзивного образования, создавая условия для полноценной жизни людей с ДЦП во всех сферах общественной жизни.

День рождения Instagram

Неофициальная, но масштабная дата в честь запуска приложения Instagram, созданного разработчиками Кевином Систромом и Майком Кригером в 2010 году.

Приложение, которое изначально задумывалось исключительно как платформа для обмена фотографиями, произвело революцию в цифровом пространстве, превратившись в одну из самых влиятельных социальных сетей современности с миллиардной аудиторией.

Международный день геологического разнообразия (International Geodiversity Day)

Официальная международная дата под эгидой ЮНЕСКО, провозглашённая в 2021 году при поддержке Международного союза геологических наук (IUGS). Событие посвящено георазнообразию — неживой природной основе нашей планеты. Оно включает минералы, горные породы, окаменелости и почвы.

Дата призвана подчеркнуть роль геологических наук в разработке устойчивых технологий, изучении опасных природных явлений и сохранении уникальных геологических памятников.

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День памяти святого апостола Фомы

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого апостола Фомы — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. В евангельской традиции он известен как "Фома Неверующий" из-за своего сомнения в Воскресении Спасителя, которое рассеялось после того, как Христос лично явился ему и позволил прикоснуться к Своим ранам.

После Сошествия Святого Духа апостол Фома отправился с проповедью христианства к парфянам, мидийцам и индийцам, где основал первые христианские общины на полуострове Индостан и принял мученическую смерть.

По старому календарю верующие отмечают Зачатие честного, славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это великий праздник посвящён событию, когда архангел Гавриил возвестил праведному священнику Захарии в Иерусалимском храме о будущем рождении сына у его бездетной жены Елизаветы, который станет предвестником Спасителя.

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