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Що святкують 6 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 386 перегляди

6 жовтня відзначають День народження Instagram і Міжнародний день геологічного різноманіття. Також вшановують апостола Фому та людей із ДЦП.

Що святкують 6 жовтня в Україні та світі

6 жовтня у світі відзначають День народження Instagram та Міжнародний день геологічного різноманіття, пише УНН.

Всесвітній день дитячого церебрального паралічу (World Cerebral Palsy Day)

Глобальна медична ініціатива, започаткована у 2012 році Альянсом організацій підтримки людей з ДЦП. День започатковано з метою привернути увагу суспільства до понад 17 мільйонів людей у світі, які живуть із цим неврологічним порушенням, а також до їхніх родин.

Цей день наголошує на необхідності ранньої діагностики, забезпечення доступу до реабілітаційних послуг, розвитку інклюзивної освіти створюючи умови для повноцінного життя людей із ДЦП у всіх сферах суспільного життя.

День народження Instagram

Неофіційна, але масштабна дата на честь запуску програми Instagram, створеної розробниками Кевіном Сістромом та Майком Крігером у 2010 році.

Додаток, який спочатку задумувався виключно як платформа для обміну фотографіями, здійснив революцію у цифровому просторі, перетворившись на одну з найвпливовіших соціальних мереж сучасності з мільярдною аудиторією.

Міжнародний день геологічного різноманіття (International Geodiversity Day)

Офіційна міжнародна дата, під егідою ЮНЕСКО, проголошена у 2021 році за підтримки Міжнародного союзу геологічних наук (IUGS). Подія присвячена георозмаїттю - неживій природній основі нашої планети. Вона включає мінерали, гірські породи, скамʼянілості та ґрунти.

Дата покликана підкреслити роль геологічних наук у розробці сталих технологій, вивченні небезпечних природних явищ та збереженні унікальних геологічних памʼяток.

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День пам'яті святого апостола Фоми

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого апостола Фоми - одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. У євангельській традиції він відомий як "Фома Невіруючий" через свій сумнів у Воскресінні Спасителя, який розвіявся після того, як Христос особисто з'явився йому та дозволив торкнутися Своїх ран.

Після Зішестя Святого Духа апостол Фома вирушив із проповіддю християнства до парфян, мідійців та індійців, де заснував перші християнські громади на півострові Індостан  і прийняв мученицьку смерть.

За старим календарем віряни відзначають Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Це велике свято присвячене події, коли архангел Гавриїл сповістив праведному священнику Захарії у Єрусалимському храмі про майбутнє народження сина у його бездітної дружини Єлизавети, який стане передвісником Спасителя.

Рада Церков звернулася до Папи Римського через гуманітарну катастрофу в Олешках20.09.26, 12:08 • 5358 переглядiв

Олександра Месенко

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