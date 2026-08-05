Бизнесу предоставят приоритетный доступ к имеющимся помещениям для рассредоточения складских мощностей — Корецкий

$44.760.0751.670.05
ukenru
16:28 • 15149 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
15:13 • 28760 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
7 августа, 13:14 • 28459 просмотра
Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд
7 августа, 12:48 • 26673 просмотра
рф атаковала Одессу: предварительно, повреждён стадион "Черноморец", есть пострадавшиеPhoto
7 августа, 11:42 • 25536 просмотра
Украина как "сложная дилемма": FT узнала о внутренних переговорах ЕС по расширению
7 августа, 10:55 • 23038 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке
7 августа, 10:20 • 18920 просмотра
Жара в Украине побила рекорды в 13 областях с максимумом +39°
Эксклюзив
7 августа, 09:35 • 17083 просмотра
Раннее цветение и быстрое обмеление - что ждет реки в Украине Photo
7 августа, 09:19 • 15664 просмотра
Поезда в трех регионах меняют маршрут из-за ударов РФ — что нужно знать
7 августа, 08:32 • 14483 просмотра
Аномальная жара вызвала детонацию мин и пожары в лесах Херсонской областиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2.9м/с
72%
747мм
Популярные новости
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 29724 просмотра
ГУР заявило о "параде" Magura у побережья Крыма "ко Дню Ялты" - показали эксклюзивные кадрыVideo7 августа, 13:26 • 18822 просмотра
рф осуществила одну из самых массированных атак на "Укрнафту", повреждены семь объектов добычи7 августа, 13:33 • 6922 просмотра
Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали пакт о взаимной обороне по образцу НАТО7 августа, 13:37 • 14375 просмотра
В конце июля из Южной Кореи в россию отгрузили очищенное топливо - Reuters7 августа, 14:11 • 11670 просмотра
публикации
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
15:13 • 28765 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 29825 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 41099 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 78038 просмотра
Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов
Эксклюзив
6 августа, 06:30 • 85923 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Александр Вучич
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Иран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 52257 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 75341 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 107141 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 180705 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 191206 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Золото
Instagram
Техника

Бизнесу предоставят приоритетный доступ к имеющимся помещениям для рассредоточения складских мощностей — Корецкий

Киев • УНН

 • 2560 просмотра

Премьер-министр Сергей Корецкий провёл срочное совещание с бизнесом по обеспечению бесперебойной работы предприятий. Планируется децентрализация логистики, расширение таможенного коридора и страхование военных рисков.

Бизнесу предоставят приоритетный доступ к имеющимся помещениям для рассредоточения складских мощностей — Корецкий

Премьер Сергей Корецкий провёл срочное совещание с представителями бизнеса, ритейла и логистических компаний, а также анонсировал решения по децентрализации международной логистики и расширению таможенного коридора. Отдельное направление — страхование военных рисков. Кроме того, государство готово предоставить бизнесу приоритетный доступ к имеющимся помещениям для рассредоточения складских мощностей, передаёт УНН.

Россия системно наносит удары по предприятиям, которые обеспечивают товарами миллионы украинцев. Наша задача — не допустить перебоев с поставками продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, прежде всего для прифронтовых регионов 

- подчеркнул Корецкий.

Удар рф разрушил два логистических комплекса "Эпицентра", есть погибший и раненые сотрудники05.08.26, 10:33 • 3448 просмотров

По словам премьера, правительство вместе с бизнесом прорабатывает конкретные решения для сохранения бесперебойной работы предприятий.

В ближайшее время проведём отдельное предметное совещание с руководством НБУ, банковским сектором и ответственными министерствами относительно механизмов кредитной поддержки. Стандартные подходы в условиях войны не работают — нужны быстрые и нестандартные подходы. Параллельно готовим решения по децентрализации международной логистики и расширению таможенного коридора. Отдельное направление — страхование военных рисков. Рассчитываем на поддержку международных партнёров в подготовке   действенных механизмов 

- добавил Корецкий.

Он добавил, что государство также готово предоставить бизнесу приоритетный доступ к имеющимся помещениям для рассредоточения складских мощностей. Поручил Министерству экономики, АРМА и Фонду государственного имущества в трёхдневный срок подготовить перечень таких объектов.

Благодарю малый, средний и крупный бизнес, который продолжает работать, восстанавливаться, сохранять рабочие места и поддерживать украинскую экономику несмотря на постоянные вражеские атаки 

- резюмировал Корецкий.

Массированная атака рф уничтожила сортировочный центр «Новой почты» в Киеве, трое погибших05.08.26, 10:39 • 11595 просмотров

Напомним

Ранее Корецкий заявил, что правительство срочно собирает встречу с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на ракетные атаки рф.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Военное положение
Война в Украине
Национальный банк Украины
Украина