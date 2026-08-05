Бизнесу предоставят приоритетный доступ к имеющимся помещениям для рассредоточения складских мощностей — Корецкий

Премьер Сергей Корецкий провёл срочное совещание с представителями бизнеса, ритейла и логистических компаний, а также анонсировал решения по децентрализации международной логистики и расширению таможенного коридора. Отдельное направление — страхование военных рисков. Кроме того, государство готово предоставить бизнесу приоритетный доступ к имеющимся помещениям для рассредоточения складских мощностей, передаёт УНН.

Россия системно наносит удары по предприятиям, которые обеспечивают товарами миллионы украинцев. Наша задача — не допустить перебоев с поставками продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, прежде всего для прифронтовых регионов - подчеркнул Корецкий.

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По словам премьера, правительство вместе с бизнесом прорабатывает конкретные решения для сохранения бесперебойной работы предприятий.

В ближайшее время проведём отдельное предметное совещание с руководством НБУ, банковским сектором и ответственными министерствами относительно механизмов кредитной поддержки. Стандартные подходы в условиях войны не работают — нужны быстрые и нестандартные подходы. Параллельно готовим решения по децентрализации международной логистики и расширению таможенного коридора. Отдельное направление — страхование военных рисков. Рассчитываем на поддержку международных партнёров в подготовке действенных механизмов - добавил Корецкий.

Он добавил, что государство также готово предоставить бизнесу приоритетный доступ к имеющимся помещениям для рассредоточения складских мощностей. Поручил Министерству экономики, АРМА и Фонду государственного имущества в трёхдневный срок подготовить перечень таких объектов.

Благодарю малый, средний и крупный бизнес, который продолжает работать, восстанавливаться, сохранять рабочие места и поддерживать украинскую экономику несмотря на постоянные вражеские атаки - резюмировал Корецкий.

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Напомним

Ранее Корецкий заявил, что правительство срочно собирает встречу с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на ракетные атаки рф.