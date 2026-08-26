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ВООЗ вперше за десять років оновила оцінку ризиків канабісу

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Канабіс у 2024 році вживали близько 250 млн людей. ВООЗ попереджає про зростання ризиків залежності, психозів і серцевих проблем.

ВООЗ вперше за десять років оновила оцінку ризиків канабісу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) уперше з 2016 року представила оновлений огляд наслідків немедичного вживання канабісу. За останні десять років ситуація змінилася настільки, що, за словами експертів, попередні висновки вже не відображають реальність, повідомили в ООН, пише УНН.

Деталі

Нові сорти, нові способи вживання, зміни у законодавстві та зростання обсягу наукових даних змусили експертів переглянути підходи до оцінки ризиків.

Канабіс залишається найпоширенішою психоактивною речовиною у світі – у 2024 році його вживали близько 250 мільйонів людей. "З того часу, як було опубліковано попередній звіт, відбулися значні зміни у складі канабісних препаратів, політиці та дослідженнях", — йдеться у документі.

Організація нагадує, що у 2020 році, погодившись із рекомендацією ВООЗ, Комісія ООН з наркотиків вивела канабіс із найбільш жорсткої категорії контролю, що полегшило наукові дослідження. Однак це не означає, що речовина стала безпечною. Навпаки, як повідомляється, нові дані показують зростання ризиків, особливо для підлітків та молодих дорослих.

ВООЗ фіксує збільшення кількості звернень за лікуванням розладів, пов'язаних із вживанням канабісу. Експерти наголошують, що сучасні продукти часто містять значно вищі, ніж десять років тому, концентрації тетрагідроканабінолу, головного психоактивного компонента канабісу, що посилює як короткострокові, так і довгострокові негативні ефекти.

Короткострокові наслідки, як зазначається, включають порушення сприйняття, уваги та координації, що підвищує ризик травм, особливо на дорогах. У документі також описані випадки панічних атак, галюцинацій та звернень за невідкладною допомогою.

Довгострокові ефекти, як вказано, ще небезпечніші. Регулярне вживання може призвести до залежності, і ризик її появи становить приблизно один випадок із десяти – серед тих, хто коли-небудь вживав канабіс. У документі наголошується, що залежність супроводжується толерантністю, абстинентним синдромом та зниженням контролю над вживанням.

Особлива увага у доповіді приділена підліткам: регулярне вживання у юному віці пов'язане з порушеннями когнітивного розвитку, підвищеним ризиком психозів та депресивних розладів. ВООЗ зазначає, що нові дослідження підтверджують зв'язок між вживанням канабісу та підвищеною ймовірністю психотичних епізодів, особливо у людей із генетичною схильністю.

Оновлений огляд також стосується фізичних наслідків вживання канабісу: від респіраторних проблем до серцево-судинних ризиків. У документі наводиться висновок: "Куріння канабісу може провокувати коронарні проблеми у молодих людей, які, в принципі, знаходяться в зоні низького ризику".

Спецоперація “Джентльмени”: правоохоронці виявили понад 50 кг канабісу у 20 регіонах України08.08.25, 13:18 • 2926 переглядiв

Юлія Шрамко

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