Спецоперація “Джентльмени”: правоохоронці виявили понад 50 кг канабісу у 20 регіонах України
Київ • УНН
Правоохоронці відзвітували про перший етап спецоперації “Джентльмени” у 20 регіонах України. Виявлено 4 нарколабораторії, знищено понад 21 тисячу кущів наркорослин, вилучено 57 кг канабісу та затримано 9 осіб.
Правоохоронні органи відзвітували про результати першого етапу спецоперації "Джентельмени", що направлена на боротьбу з наркотиками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Операція охопила 20 регіонів України: було здійснено 130 обшуків, знайдено і ліквідовано 4 підпільні нарколабораторії, оголошено 14 підозр. Заходи здійснювались впродовж 5-6 березня 2025 року: правоохоронці знищили понад 21 тисячу кущів нарковмісних рослин (коноплі та снотворний мак), а також вилучили 57 кг канабісу, 8 автомобілів, зброю, вибухівку та грошові кошти на суму 425 000 грн.
Як встановило слідство, з вилученої сировини зловмисники могли виготовити близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Це становить приблизно 4,2 мільйона доз - за цінами нелегального обігу це понад 200 мільйонів гривень.
Було затримано 9 осіб, ще 14 чоловік отримали підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
- ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку
чи конопель).
Їм може загрожувати позбавлення волі терміном від трьох до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що польські і українські правоохоронці провели масштабну міжнародну спецоперацію з ліквідації транснаціонального організованого злочинного угрупування. Його члени займались виробництвом та збутом синтетичних наркотиків у промислових масштабах.