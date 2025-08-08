Спецоперация "Джентльмены": правоохранители обнаружили более 50 кг каннабиса в 20 регионах Украины

Правоохранительные органы отчитались о результатах первого этапа спецоперации "Джентльмены", направленной на борьбу с наркотиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Операция охватила 20 регионов Украины: было совершено 130 обысков, найдено и ликвидировано 4 подпольные нарколаборатории, объявлено 14 подозрений. Мероприятия осуществлялись в течение 5-6 марта 2025 года: правоохранители уничтожили более 21 тысячи кустов наркосодержащих растений (конопли и снотворного мака), а также изъяли 57 кг каннабиса, 8 автомобилей, оружие, взрывчатку и денежные средства на сумму 425 000 грн.

Как установило следствие, из изъятого сырья злоумышленники могли изготовить около 4,2 тонны готовой наркотической продукции. Это составляет примерно 4,2 миллиона доз - по ценам нелегального оборота это более 200 миллионов гривен.

Было задержано 9 человек, еще 14 человек получили подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Им может грозить лишение свободы сроком от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что польские и украинские правоохранители провели масштабную международную спецоперацию по ликвидации транснациональной организованной преступной группировки. Ее члены занимались производством и сбытом синтетических наркотиков в промышленных масштабах.