10:49 • 2732 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
09:44 • 22510 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 18964 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 17515 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
09:00 • 29671 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 18870 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 42375 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 48585 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28552 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
7 августа, 15:56 • 96231 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
09:00 • 29618 просмотра
Спецоперация "Джентльмены": правоохранители обнаружили более 50 кг каннабиса в 20 регионах Украины

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Правоохранители отчитались о первом этапе спецоперации "Джентльмены" в 20 регионах Украины. Выявлено 4 нарколаборатории, уничтожено более 21 тысячи кустов наркорастений, изъято 57 кг каннабиса и задержано 9 человек.

Спецоперация "Джентльмены": правоохранители обнаружили более 50 кг каннабиса в 20 регионах Украины

Правоохранительные органы отчитались о результатах первого этапа спецоперации "Джентльмены", направленной на борьбу с наркотиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Операция охватила 20 регионов Украины: было совершено 130 обысков, найдено и ликвидировано 4 подпольные нарколаборатории, объявлено 14 подозрений. Мероприятия осуществлялись в течение 5-6 марта 2025 года: правоохранители уничтожили более 21 тысячи кустов наркосодержащих растений (конопли и снотворного мака), а также изъяли 57 кг каннабиса, 8 автомобилей, оружие, взрывчатку и денежные средства на сумму 425 000 грн.

Как установило следствие, из изъятого сырья злоумышленники могли изготовить около 4,2 тонны готовой наркотической продукции. Это составляет примерно 4,2 миллиона доз - по ценам нелегального оборота это более 200 миллионов гривен.

Было задержано 9 человек, еще 14 человек получили подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
    • ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).

      Им может грозить лишение свободы сроком от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

      Напомним

      Ранее УНН сообщал, что польские и украинские правоохранители провели масштабную международную спецоперацию по ликвидации транснациональной организованной преступной группировки. Ее члены занимались производством и сбытом синтетических наркотиков в промышленных масштабах.

      Евгений Устименко

      ОбществоКриминал и ЧП
      Генеральный прокурор Украины
      Украина
      Польша