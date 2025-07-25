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8 лабораторій, десятки обшуків: під час спецоперації у Польщі та Україні накрили наркомережу

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

Правоохоронці двох країн провели масштабну спецоперацію, ліквідувавши транснаціональне злочинне угруповання, що займалося виробництвом та збутом синтетичних наркотиків. Виявлено 8 мультилабораторій та вилучено великі партії наркотиків, обладнання та зброї.

8 лабораторій, десятки обшуків: під час спецоперації у Польщі та Україні накрили наркомережу

Польські і українські правоохоронці провели масштабну міжнародну спецоперацію з ліквідації транснаціонального організованого злочинного угрупування, що займалось виробництвом та збутом синтетичних наркотиків у промислових масштабах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Деталі

Як встановило слідство, до складу злочинної групи входили двоє громадян України та громадянин Латвії, які організували мережу підпільних лабораторій на території обох країн. Зокрема, у Польщі було ліквідовано лабораторію, де виготовляли метадон у кристалічній формі.

Також у Польщі і Україні ліквідували 8 мультилабораторій, де одночасно виготовляли особливо небезпечні наркотичні засоби - метадон, мефедрон та Альфа-ПВП.

Всього було проведено 38 обшуків у місцях виготовлення та зберігання наркотиків, хімічних реагентів і обладнання, які використовувалися для синтезу. Також було вилучено великі партії готових наркотичних засобів і лабораторного обладнання, а також зброї, засобів зв’язку та готівкових коштів.

Крім того, оперативники виявили і вилучили велику партію прекурсорів – речовин, які використовувались під час синтезу для отримання іншої, цілісної речовини, якою і є наркотик.

Троє фігурантів отримали підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Всі троє фігурантів взяті під варту, а обвинувальний акт передано до суду.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що українські правоохоронці ліквідували канал контрабанди наркотиків, вилучивши кокаїну на майже 7 мільйонів гривень. Організатором виявився мешканець Львова, залучав водіїв-міжнародників для перевезення наркотиків, які потім збувалися в Україні.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПНовини Світу
Генеральний прокурор (Україна)
Латвія
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