8 лабораторій, десятки обшуків: під час спецоперації у Польщі та Україні накрили наркомережу

Польські і українські правоохоронці провели масштабну міжнародну спецоперацію з ліквідації транснаціонального організованого злочинного угрупування, що займалось виробництвом та збутом синтетичних наркотиків у промислових масштабах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

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Як встановило слідство, до складу злочинної групи входили двоє громадян України та громадянин Латвії, які організували мережу підпільних лабораторій на території обох країн. Зокрема, у Польщі було ліквідовано лабораторію, де виготовляли метадон у кристалічній формі.

Також у Польщі і Україні ліквідували 8 мультилабораторій, де одночасно виготовляли особливо небезпечні наркотичні засоби - метадон, мефедрон та Альфа-ПВП.

Всього було проведено 38 обшуків у місцях виготовлення та зберігання наркотиків, хімічних реагентів і обладнання, які використовувалися для синтезу. Також було вилучено великі партії готових наркотичних засобів і лабораторного обладнання, а також зброї, засобів зв’язку та готівкових коштів.

Крім того, оперативники виявили і вилучили велику партію прекурсорів – речовин, які використовувались під час синтезу для отримання іншої, цілісної речовини, якою і є наркотик.

Троє фігурантів отримали підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Всі троє фігурантів взяті під варту, а обвинувальний акт передано до суду.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що українські правоохоронці ліквідували канал контрабанди наркотиків, вилучивши кокаїну на майже 7 мільйонів гривень. Організатором виявився мешканець Львова, залучав водіїв-міжнародників для перевезення наркотиків, які потім збувалися в Україні.