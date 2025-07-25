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8 лабораторий, десятки обысков: во время спецоперации в Польше и Украине накрыли наркосеть

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Правоохранители двух стран провели масштабную спецоперацию, ликвидировав транснациональную преступную группировку, занимавшуюся производством и сбытом синтетических наркотиков. Выявлено 8 мультилабораторий и изъяты крупные партии наркотиков, оборудования и оружия.

8 лабораторий, десятки обысков: во время спецоперации в Польше и Украине накрыли наркосеть

Польские и украинские правоохранители провели масштабную международную спецоперацию по ликвидации транснациональной организованной преступной группировки, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков в промышленных масштабах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Детали

Как установило следствие, в состав преступной группы входили двое граждан Украины и гражданин Латвии, которые организовали сеть подпольных лабораторий на территории обеих стран. В частности, в Польше была ликвидирована лаборатория, где производили метадон в кристаллической форме.

Также в Польше и Украине ликвидировали 8 мультилабораторий, где одновременно производили особо опасные наркотические средства – метадон, мефедрон и Альфа-ПВП.

Всего было проведено 38 обысков в местах изготовления и хранения наркотиков, химических реагентов и оборудования, которые использовались для синтеза. Также были изъяты крупные партии готовых наркотических средств и лабораторного оборудования, а также оружия, средств связи и наличных средств.

Кроме того, оперативники обнаружили и изъяли крупную партию прекурсоров – веществ, которые использовались при синтезе для получения другого, целостного вещества, которым и является наркотик.

Трое фигурантов получили подозрение по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Все трое фигурантов взяты под стражу, а обвинительный акт передан в суд.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что украинские правоохранители ликвидировали канал контрабанды наркотиков, изъяв кокаина на почти 7 миллионов гривен. Организатором оказался житель Львова, привлекавший водителей-международников для перевозки наркотиков, которые затем сбывались в Украине.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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