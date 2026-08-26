ВОЗ впервые за десять лет обновила оценку рисков каннабиса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с 2016 года представила обновленный обзор последствий немедицинского употребления каннабиса. За последние десять лет ситуация изменилась настолько, что, по словам экспертов, предыдущие выводы уже не отражают действительность, сообщили в ООН, пишет УНН.

Детали

Новые сорта, новые способы употребления, изменения в законодательстве и увеличение объема научных данных вынудили экспертов пересмотреть подходы к оценке рисков.

Каннабис остается самым распространенным психоактивным веществом в мире — в 2024 году его употребляли около 250 миллионов человек. "С тех пор как был опубликован предыдущий отчет, произошли значительные изменения в составе препаратов каннабиса, политике и исследованиях", — говорится в документе.

Организация напоминает, что в 2020 году, согласившись с рекомендацией ВОЗ, Комиссия ООН по наркотическим средствам вывела каннабис из наиболее жесткой категории контроля, что облегчило научные исследования. Однако это не означает, что вещество стало безопасным. Напротив, как сообщается, новые данные свидетельствуют о росте рисков, особенно для подростков и молодых взрослых.

ВОЗ фиксирует увеличение числа обращений за лечением расстройств, связанных с употреблением каннабиса. Эксперты подчеркивают, что современные продукты часто содержат значительно более высокие, чем десять лет назад, концентрации тетрагидроканнабинола, главного психоактивного компонента каннабиса, что усиливает как краткосрочные, так и долгосрочные негативные эффекты.

Краткосрочные последствия, как отмечается, включают нарушения восприятия, внимания и координации, что повышает риск травм, особенно на дорогах. В документе также описаны случаи панических атак, галлюцинаций и обращений за неотложной помощью.

Долгосрочные эффекты, как указано, еще опаснее. Регулярное употребление может привести к зависимости, и риск ее возникновения составляет примерно один случай из десяти — среди тех, кто когда-либо употреблял каннабис. В документе подчеркивается, что зависимость сопровождается толерантностью, абстинентным синдромом и снижением контроля над употреблением.

Особое внимание в докладе уделено подросткам: регулярное употребление в юном возрасте связано с нарушениями когнитивного развития, повышенным риском психозов и депрессивных расстройств. ВОЗ отмечает, что новые исследования подтверждают связь между употреблением каннабиса и повышенной вероятностью психотических эпизодов, особенно у людей с генетической предрасположенностью.

Обновленный обзор также касается физических последствий употребления каннабиса: от респираторных проблем до сердечно-сосудистых рисков. В документе приводится вывод: "Курение каннабиса может провоцировать коронарные проблемы у молодых людей, которые, в принципе, находятся в зоне низкого риска".

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