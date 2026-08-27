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В США одобрили таблетки против метастатического рака поджелудочной железы

Киев • УНН

 • 190 просмотра

FDA одобрило препарат Rasonque для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы. 30-дневный курс в США стоит 39 800 долларов.

В США одобрили таблетки против метастатического рака поджелудочной железы

26 августа в США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило препарат Rasonque компании Revolution Medicines для лечения метастатического рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Препарат принимают один раз в день в форме таблетки. Его будут назначать пациентам с метастатическим раком поджелудочной железы, которые уже проходили предыдущее лечение или не могут пройти комбинированную химиотерапию.

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Rasonque блокирует несколько форм белка RAS, который способствует росту опухолей. В крупном клиническом исследовании препарат показал удвоение показателей выживаемости пациентов с запущенной формой заболевания.

FDA рассмотрело препарат по ускоренной процедуре, которая сокращает стандартный срок рассмотрения с 10–12 месяцев до одного-двух месяцев. До окончательного одобрения регулятор также разрешил тяжелобольным пациентам получать Rasonque в рамках программы расширенного доступа.

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Revolution Medicines установила цену препарата в США на уровне 39 800 долларов за 30-дневный запас. Компания также заявила о предоставлении финансовой помощи пациентам.

Аналитики RBC Capital Markets прогнозируют, что продажи препарата в США могут составить 28 миллионов долларов в третьем квартале и 148 миллионов долларов в четвертом. В долгосрочной перспективе мировые ежегодные продажи Rasonque могут достичь 11,5 миллиарда долларов.

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Степан Гафтко

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