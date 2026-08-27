В США одобрили таблетки против метастатического рака поджелудочной железы
Киев • УНН
FDA одобрило препарат Rasonque для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы. 30-дневный курс в США стоит 39 800 долларов.
26 августа в США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило препарат Rasonque компании Revolution Medicines для лечения метастатического рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Препарат принимают один раз в день в форме таблетки. Его будут назначать пациентам с метастатическим раком поджелудочной железы, которые уже проходили предыдущее лечение или не могут пройти комбинированную химиотерапию.
В Украине упростили правила хранения лекарств из-за ударов рф по складам26.08.26, 20:47 • 2780 просмотров
Rasonque блокирует несколько форм белка RAS, который способствует росту опухолей. В крупном клиническом исследовании препарат показал удвоение показателей выживаемости пациентов с запущенной формой заболевания.
FDA рассмотрело препарат по ускоренной процедуре, которая сокращает стандартный срок рассмотрения с 10–12 месяцев до одного-двух месяцев. До окончательного одобрения регулятор также разрешил тяжелобольным пациентам получать Rasonque в рамках программы расширенного доступа.
ВОЗ впервые за десять лет обновила оценку рисков каннабиса26.08.26, 12:34 • 3888 просмотров
Revolution Medicines установила цену препарата в США на уровне 39 800 долларов за 30-дневный запас. Компания также заявила о предоставлении финансовой помощи пациентам.
Аналитики RBC Capital Markets прогнозируют, что продажи препарата в США могут составить 28 миллионов долларов в третьем квартале и 148 миллионов долларов в четвертом. В долгосрочной перспективе мировые ежегодные продажи Rasonque могут достичь 11,5 миллиарда долларов.
Великобритания одобрила вторую таблетку для похудения, решение по NHS ожидается в ноябре11.08.26, 02:55 • 4874 просмотра