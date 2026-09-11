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Арізона подала позов проти L'Oreal через ризик раку від засобів для випрямлення волосся

Київ • УНН

 • 890 перегляди

Арізона звинуватила L'Oreal у приховуванні ризику раку від засобів для випрямлення волосся. Компанії загрожують штрафи й заборона продажу без попередження.

Арізона подала позов проти L'Oreal через ризик раку від засобів для випрямлення волосся
REUTERS/Christian Hartmann

Штат Арізона подав позов проти компанії L'Oreal SA, стверджуючи, що виробник косметики приховував дані про те, що його засоби випрямлення волосся можуть викликати рак у жінок. У даний час компанія вже стикається з тисячами аналогічних позовів від споживачів та їхніх сімей, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Генеральний прокурор Арізони Крістін Мейс (представник Демократичної партії) подала позов до суду штату пізно ввечері в четвер, зробивши Арізону першим штатом, який виступив із судовим звинуваченням у зв'язку з передбачуваним ризиком розвитку раку при використанні засобів для випрямлення волосся. У позові L'Oreal звинувачується у порушенні законів штату про захист прав споживачів: компанія продавала ці засоби (які використовуються переважно афроамериканками), не попереджаючи покупців про можливий ризик розвитку раку яєчників та матки.

Штат вимагає стягнути з компанії штрафи та компенсацію збитків, а також домогтися судового припису, який зобов'язує L'Oreal припинити продаж цієї продукції, якщо на ній не буде розміщено попередження про ризик розвитку раку.

У позові стверджується, що, просуваючи ці продукти серед жінок і дітей протягом десятиліть, L'Oreal і пов'язані з нею компанії "експлуатували соціальний тиск, що склався століттями, і дискримінаційні стандарти краси, що зачіпають людей африканського походження, при цьому ставлячи прибуток вище безпеки споживачів".

Позов був поданий у той час, коли компанія вже є відповідачем більш ніж 12 000 аналогічних позовів від жінок та їхніх сімей; ці справи були об'єднані в Чиказькому федеральному суді в рамках процедури багатоокружного судового розгляду (multidistrict litigation), покликаної підвищити ефективність розгляду позовів, поданих у різних юрисдикціях.

Представник L'Oreal не одразу відповів на прохання про коментар. Раніше в компанії заявляли, що їхня продукція проходить суворі перевірки безпеки і що звинувачення не мають ані юридичних, ані наукових підстав.

Антоніна Туманова

Світ
Карцинома
Аризона
Reuters
Чикаго