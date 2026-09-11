Аризона подала иск против L'Oreal из-за риска рака от средств для выпрямления волос

$44.550.0951.760.23
ukenru
20:23 • 1502 просмотра
ЕС отложил решение о продлении санкций против России — СМИ
18:45 • 9278 просмотра
Зеленский призвал к энергетическому перемирию, но отметил, что Украина ответит, если рф "будет устраивать нам блэкауты"
17:14 • 9224 просмотра
АЗС UKRNAFTA будут прекращать работу во время "жёлтого" и "красного" уровня тревоги
16:19 • 15430 просмотра
"Никакая 5-я статья НАТО не сработает" — медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта
15:15 • 15235 просмотра
Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества
Эксклюзив
11 сентября, 14:00 • 17024 просмотра
Дожди и почти летняя жара — какой погоды ожидать завтра в Украине
11 сентября, 13:20 • 19088 просмотра
Митрополиту Тихону, являющемуся духовным наставником путина, заочно сообщили о подозрении
11 сентября, 12:50 • 20838 просмотра
Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен
11 сентября, 11:51 • 18794 просмотра
россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point
11 сентября, 11:42 • 16514 просмотра
рф может исчерпать ресурсы для войны против Украины к 2028 году - ГУР
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.3м/с
58%
752мм
Популярные новости
Скандальный польский политик уничтожил монумент украинцам - реакция Киева не заставила себя ждатьVideo11 сентября, 12:00 • 12387 просмотра
Зеленский заявил, что россияне нанесли удар по зданию компании "Киевстар"Photo11 сентября, 12:21 • 6850 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 22488 просмотра
Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит пакет санкций Грэма против россии — СМИ15:58 • 5334 просмотра
В Одессе зарезали женщину в подъезде дома17:01 • 3740 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 33476 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 35727 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 57305 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 69399 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 72247 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Блогеры
Джастин Трюдо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 22526 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 37696 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 39886 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 38474 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 35612 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Ракетный комплекс "Панцирь"

Аризона подала иск против L'Oreal из-за риска рака от средств для выпрямления волос

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Аризона обвинила L'Oreal в сокрытии риска рака от средств для выпрямления волос. Компании грозят штрафы и запрет продажи без предупреждения.

Аризона подала иск против L'Oreal из-за риска рака от средств для выпрямления волос
REUTERS/Christian Hartmann

Штат Аризона подал иск против компании L'Oreal SA, утверждая, что производитель косметики скрывал данные о том, что его средства для выпрямления волос могут вызывать рак у женщин. В настоящее время компания уже сталкивается с тысячами аналогичных исков от потребителей и их семей, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Генеральный прокурор Аризоны Кристин Мейс (представитель Демократической партии) подала иск в суд штата поздно вечером в четверг, сделав Аризону первым штатом, выступившим с судебным обвинением в связи с предполагаемым риском развития рака при использовании средств для выпрямления волос. В иске L'Oreal обвиняется в нарушении законов штата о защите прав потребителей: компания продавала эти средства (которые используются преимущественно афроамериканками), не предупреждая покупателей о возможном риске развития рака яичников и матки.

Штат требует взыскать с компании штрафы и компенсацию ущерба, а также добиться судебного предписания, обязывающего L'Oreal прекратить продажу этой продукции, если на ней не будет размещено предупреждение о риске развития рака.

В иске утверждается, что, продвигая эти продукты среди женщин и детей на протяжении десятилетий, L'Oreal и связанные с ней компании "эксплуатировали сложившееся веками социальное давление и дискриминационные стандарты красоты, затрагивающие людей африканского происхождения, при этом ставя прибыль выше безопасности потребителей".

Иск был подан в то время, когда компания уже является ответчиком по более чем 12 000 аналогичным искам от женщин и их семей; эти дела были объединены в федеральном суде Чикаго в рамках процедуры многоокружного судебного разбирательства (multidistrict litigation), призванной повысить эффективность рассмотрения исков, поданных в различных юрисдикциях.

Представитель L'Oreal не сразу ответил на просьбу о комментарии. Ранее в компании заявляли, что их продукция проходит строгие проверки безопасности и что обвинения не имеют ни юридических, ни научных оснований.

Антонина Туманова

Новости Мира
Карцинома
Аризона
Reuters
Чикаго