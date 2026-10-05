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Пшениця дорожчає на тлі погроз росії щодо ескалації війни в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Ф'ючерси на пшеницю зростають через загрозу нових ударів рф по Україні та перебої поставок через Чорне море. Ціна сягнула $6,87 за бушель.

Пшениця дорожчає на тлі погроз росії щодо ескалації війни в Україні - ЗМІ

Ф'ючерси на пшеницю зростають третій день поспіль після того, як росія погрожувала ескалацією війни в Україні, що потенційно може погіршити перебої зі світовими поставками зерна через Чорне море. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Найактивніший ф'ючерсний контракт на пшеницю в Чикаго зріс на цілий 1% у понеділок, 5 жовтня, перш ніж скоротити зростання, причому ціна на зерно зараз переживає найдовшу серію зростання за місяць, пише видання.

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Це сталося після того, як російський уряд заявив, що його військові посилять удари по інфраструктурі України, у повідомленні, поширеному Міністерством оборони в неділю. З липня поставки пшениці з Чорного моря, одного з найбільших торгових коридорів для зерна у світі, були серйозно обмежені. Будь-яка подальша ескалація конфлікту може перешкодити спробам Туреччини захистити поставки зерна через регіон, пише видання.

"Посередництво Туреччини може зрештою відновити поставки, але угода може тривати місяцями, - йдеться в п'ятничній записці CRM AgriCommodities. - Прогрес усуне премію за ризик, тоді як подальші перебої підтримують ціни".

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Станом на 12:12 дня в Сінгапурі ціна на пшеницю зросла на 0,6% до 6,87 долара за бушель. Ціна на кукурудзу впала на 0,3% до 4,9625 долара за бушель, тоді як ціна на соєві боби зросла на 0,2%.

Юлія Шрамко

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Bloomberg
Сінгапур
Туреччина
Україна
Чикаго