Пшеница дорожает на фоне угроз россии относительно эскалации войны в Украине - СМИ

Фьючерсы на пшеницу растут третий день подряд после того, как россия пригрозила эскалацией войны в Украине, что потенциально может усугубить перебои с мировыми поставками зерна через Чёрное море. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Самый активно торгуемый фьючерсный контракт на пшеницу в Чикаго вырос на целых 1% в понедельник, 5 октября, прежде чем сократить рост, при этом цена на зерно сейчас переживает самую длительную серию роста за месяц, пишет издание.

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Это произошло после того, как российское правительство заявило, что его военные усилят удары по инфраструктуре Украины, в сообщении, распространённом Министерством обороны в воскресенье. С июля поставки пшеницы из Чёрного моря, одного из крупнейших торговых коридоров для зерна в мире, были серьёзно ограничены. Любая дальнейшая эскалация конфликта может помешать попыткам Турции защитить поставки зерна через регион, пишет издание.

"Посредничество Турции в конечном итоге может восстановить поставки, но соглашение может заключаться месяцами, - говорится в пятничной записке CRM AgriCommodities. - Прогресс устранит премию за риск, тогда как дальнейшие перебои поддержат цены".

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По состоянию на 12:12 дня в Сингапуре цена на пшеницу выросла на 0,6%, до 6,87 доллара за бушель. Цена на кукурузу упала на 0,3%, до 4,9625 доллара за бушель, тогда как цена на соевые бобы выросла на 0,2%.