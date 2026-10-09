Що святкують 9 жовтня в Україні та світі

У п'ятницю 9 жовтня в Україні вшановують пам'ять апостола Якова Алфеєвого та згадують народні осінні традиції. У світі сьогодні відзначають Всесвітній день пошти та інші тематичні свята. Про історію та значення цих дат розповідає УНН.

День пам'яті апостола Якова Алфеєвого

За новоюліанським календарем Православна церква України 9 жовтня вшановує апостола Якова Алфеєвого – одного з 12 найближчих учнів Ісуса Христа. За церковним переданням, після Воскресіння Христового він проповідував християнство та зазнав мученицької смерті за свою віру. Цього дня віряни моляться про духовну стійкість, терпіння та зміцнення віри.

Народне свято Яків Студений

У народному календарі 9 жовтня називали Яковом Студеним. Наші предки пов'язували цю дату з наближенням зимових холодів і завершенням основних осінніх господарських робіт. Вважалося, що цього дня варто приділити увагу родині, спільній трапезі та підготовці оселі до холодного сезону. За народними прикметами спостерігали за погодою, намагаючись передбачити характер майбутньої зими.

Всесвітній день пошти

Щороку 9 жовтня світ відзначає Всесвітній день пошти, присвячений працівникам поштової галузі та розвитку міжнародного зв'язку. Дату обрали на честь створення Всесвітнього поштового союзу в 1874 році у швейцарському Берні. Сьогодні організація об'єднує поштові служби різних країн, а саме свято нагадує про важливість доставки листів, посилок і документів навіть в епоху цифрових технологій.

Всесвітній день яйця

У 2026 році Всесвітній день яйця припадає на 9 жовтня, адже його традиційно відзначають у другу п'ятницю жовтня. Свято започаткували у 1996 році, щоб привернути увагу до харчової цінності яєць та їхньої ролі в раціоні людини. Цьогоріч дата має особливе значення – Всесвітній день яйця відзначає своє 30-річчя. У різних країнах проводять кулінарні заходи, освітні кампанії та тематичні фестивалі.

День пожежної безпеки у США та Канаді

9 жовтня у США та Канаді традиційно згадують про важливість запобігання пожежам. Дата пов'язана з Великою чиказькою пожежею 1871 року, яка знищила значну частину міста. Саме ця трагедія стала одним із поштовхів до розвитку сучасних правил пожежної безпеки. У цей період проводять просвітницькі заходи, під час яких розповідають про правила евакуації, використання пожежних сповіщувачів та запобігання загорянням у побуті.

Міжнародний день пива та піци

Свято започаткував Нік Сауліно у 2016 році, вирішивши присвятити окрему дату одному з найпопулярніших гастрономічних поєднань. Щороку 9 жовтня любителі піци та пива в різних країнах влаштовують тематичні вечірки, дегустації та кулінарні зустрічі.

День загадкових подій

9 жовтня відзначають День загадкових подій (Curious Events Day). Це незвичне свято присвячене нерозгаданим таємницям історії, дивним збігам і явищам, які досі не мають однозначного пояснення. Цього дня любителі загадок згадують історії про зниклі цивілізації, таємничі місця та незвичайні події.

День кросівок

Ще одне неофіційне свято 9 жовтня присвячене спортивному взуттю, яке давно стало частиною повсякденної моди. День кросівок популяризує комфортне взуття, а також нагадує про розвиток спортивної культури та вплив відомих брендів на сучасний стиль.