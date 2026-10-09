Что празднуют 9 октября в Украине и мире

В пятницу, 9 октября, в Украине чтут память апостола Иакова Алфеева и вспоминают народные осенние традиции. В мире сегодня отмечают Всемирный день почты и другие тематические праздники. Об истории и значении этих дат рассказывает УНН.

День памяти апостола Иакова Алфеева

По новоюлианскому календарю Православная церковь Украины 9 октября чтит апостола Иакова Алфеева — одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, после Воскресения Христова он проповедовал христианство и принял мученическую смерть за свою веру. В этот день верующие молятся о духовной стойкости, терпении и укреплении веры.

Народный праздник Яков Студёный

В народном календаре 9 октября называли Яковом Студёным. Наши предки связывали эту дату с приближением зимних холодов и завершением основных осенних хозяйственных работ. Считалось, что в этот день стоит уделить внимание семье, совместной трапезе и подготовке дома к холодному сезону. По народным приметам наблюдали за погодой, пытаясь предсказать характер предстоящей зимы.

Всемирный день почты

Ежегодно 9 октября мир отмечает Всемирный день почты, посвящённый работникам почтовой отрасли и развитию международной связи. Дату выбрали в честь создания Всемирного почтового союза в 1874 году в швейцарском Берне. Сегодня организация объединяет почтовые службы разных стран, а сам праздник напоминает о важности доставки писем, посылок и документов даже в эпоху цифровых технологий.

Всемирный день яйца

В 2026 году Всемирный день яйца приходится на 9 октября, поскольку его традиционно отмечают во вторую пятницу октября. Праздник учредили в 1996 году, чтобы привлечь внимание к пищевой ценности яиц и их роли в рационе человека. В этом году дата имеет особое значение — Всемирный день яйца отмечает своё 30-летие. В разных странах проводят кулинарные мероприятия, образовательные кампании и тематические фестивали.

День пожарной безопасности в США и Канаде

9 октября в США и Канаде традиционно напоминают о важности предотвращения пожаров. Дата связана с Великим чикагским пожаром 1871 года, уничтожившим значительную часть города. Именно эта трагедия стала одним из стимулов к развитию современных правил пожарной безопасности. В этот период проводят просветительские мероприятия, на которых рассказывают о правилах эвакуации, использовании пожарных извещателей и предотвращении возгораний в быту.

Международный день пива и пиццы

Праздник учредил Ник Саулино в 2016 году, решив посвятить отдельную дату одному из самых популярных гастрономических сочетаний. Ежегодно 9 октября любители пиццы и пива в разных странах устраивают тематические вечеринки, дегустации и кулинарные встречи.

День загадочных событий

9 октября отмечают День загадочных событий (Curious Events Day). Этот необычный праздник посвящён неразгаданным тайнам истории, странным совпадениям и явлениям, которые до сих пор не имеют однозначного объяснения. В этот день любители загадок вспоминают истории об исчезнувших цивилизациях, таинственных местах и необычных событиях.

День кроссовок

Ещё один неофициальный праздник 9 октября посвящён спортивной обуви, которая давно стала частью повседневной моды. День кроссовок популяризирует удобную обувь, а также напоминает о развитии спортивной культуры и влиянии известных брендов на современный стиль.