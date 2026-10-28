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росія вперше з липня дозволила суднам із зерном вийти з Азовського моря - Bloomberg

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Щонайменше одне судно пройшло Керченську протоку до Чорного моря. Через відсутність перемир’я судна залишаються під загрозою атак.

росія вперше з липня дозволила суднам із зерном вийти з Азовського моря - Bloomberg

російська влада вперше з липня дозволила суднам із зерном залишати порти Азовського моря. Водночас через відсутність перемир’я судна й надалі ризикують зазнати атак у Чорному морі. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Щонайменше одне судно вже успішно пройшло через Керченську протоку в напрямку Чорного моря.

Як зазначає видання росія та Україна забезпечують понад чверть світової торгівлі пшеницею. Однак посилення атак між двома країнами пошкодило порти й судна в акваторіях Чорного та Азовського морів, що ускладнило постачання зерна. У серпні ціни на пшеницю зросли до найвищого рівня за три роки.

Після повідомлень про відновлення виходу суден ф’ючерси на пшеницю в Чикаго в середу подешевшали на 2,8%, опустившись до найнижчого рівня з 1 липня.

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До загострення ситуації на Азовське море припадала приблизно третина морського експорту російської пшениці. Комерційне судноплавство в регіоні призупинили 10 липня через загрозу атак.

За словами джерел, можливість виходу суден відкрили в понеділок. Судна, готові до відплиття та забезпечені екіпажами, можуть подавати заявки на отримання відповідного дозволу.

Водночас відновлення судноплавства в Азовському морі не усуває всіх ризиків для експорту. За відсутності перемир’я судна залишаються вразливими до атак безпілотників під час проходження Чорним морем

- зазначає видання.

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Ольга Розгон

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