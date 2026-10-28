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«Калібр» (сімейство ракет)

росія планує вивозити зерно через базу в абхазії, де раніше хотіла ховати кораблі з "Калібрами"

Київ • УНН

 • 10539 перегляди

російська компанія планує перевалювати зерно через Очамчир для поставок до Туреччини. Раніше порт розглядали як базу для кораблів із «Калібрами».

росія планує вивозити зерно через базу в абхазії, де раніше хотіла ховати кораблі з "Калібрами"

росія планує використовувати порт Очамчир в окупованій Абхазії для експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Раніше цю гавань розглядали як можливе укриття для кораблів Чорноморського флоту рф, озброєних крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, російська логістична компанія Modern Way хоче організувати в Очамчирі перевалку агропродукції в контейнерах. Пропозицією нібито вже зацікавилися кілька російських зернотрейдерів, які працюють із турецьким ринком.

Турецькі покупці, за попередніми даними, готові приймати такі вантажі за умови організації контролю якості зерна безпосередньо в порту.

росія шукає нові маршрути через загрозу українських морських дронів

У 2023-2024 роках російське командування розглядало Очамчир як альтернативну базу для кораблів Чорноморського флоту на тлі успішних атак українських морських безпілотників. Зокрема, йшлося про можливе розміщення ракетних корветів із "Калібрами".

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Однак тепер гавань можуть використати насамперед для комерційних перевезень. Як зазначають аналітики Defense Express, пошук альтернативних маршрутів пов'язаний із загрозами для російського судноплавства в Чорному морі.

Раніше в Очамчирі росіяни вже організували термінал для перевалки вугілля, який, за окремими даними, міг перебувати під контролем Ф

На думку оглядачів, нові плани москви також можуть свідчити про те, що рф наразі не збирається масово переводити військові кораблі з Новоросійська до Очамчира, натомість намагається зберегти експортні маршрути в умовах постійної загрози українських ударів.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніЕкономікаСвіт
Війна в Україні
«Калібр» (сімейство ракет)
Bloomberg
Туреччина
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