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«Калибр» (семейство ракет)

Россия планирует вывозить зерно через базу в Абхазии, где ранее хотела прятать корабли с "Калибрами"

Киев • УНН

 • 7164 просмотра

Российская компания планирует переваливать зерно через Очамчиру для поставок в Турцию. Ранее порт рассматривали как базу для кораблей с «Калибрами».

Россия планирует вывозить зерно через базу в Абхазии, где ранее хотела прятать корабли с "Калибрами"

россия планирует использовать порт Очамчир в оккупированной Абхазии для экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Ранее эту гавань рассматривали как возможное укрытие для кораблей Черноморского флота рф, вооружённых крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По информации издания, российская логистическая компания Modern Way хочет организовать в Очамчире перевалку агропродукции в контейнерах. Предложением якобы уже заинтересовались несколько российских зернотрейдеров, работающих с турецким рынком.

Турецкие покупатели, по предварительным данным, готовы принимать такие грузы при условии организации контроля качества зерна непосредственно в порту.

россия ищет новые маршруты из-за угрозы украинских морских дронов

В 2023–2024 годах российское командование рассматривало Очамчир как альтернативную базу для кораблей Черноморского флота на фоне успешных атак украинских морских беспилотников. В частности, речь шла о возможном размещении ракетных корветов с "Калибрами".

Черное море стало самым опасным маршрутом для торговых судов - FT25.10.26, 16:02 • 18191 просмотр

Однако теперь гавань могут использовать прежде всего для коммерческих перевозок. Как отмечают аналитики Defense Express, поиск альтернативных маршрутов связан с угрозами для российского судоходства в Чёрном море.

Ранее в Очамчире россияне уже организовали терминал для перевалки угля, который, по отдельным данным, мог находиться под контролем Ф

По мнению обозревателей, новые планы москвы также могут свидетельствовать о том, что рф пока не собирается массово переводить военные корабли из Новороссийска в Очамчир, а вместо этого пытается сохранить экспортные маршруты в условиях постоянной угрозы украинских ударов.

Украина, Британия и Латвия будут отслеживать украденное Россией украинское зерно22.10.26, 19:10 • 11009 просмотров

Степан Гафтко

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«Калибр» (семейство ракет)
Bloomberg L.P.
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