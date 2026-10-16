Латвія закликає ЄС заблокувати транзит російського зерна через порти Балтії, щоб відкрити Чорне море
Київ • УНН
Прем’єр Латвії пропонує заборонити транзит російського зерна через Балтію, щоб змусити москву відкрити Чорне море. Це має підтримати експорт України.
Європа має заблокувати транзит російського зерна через порти Балтійського моря, оскільки це може змусити москву шукати способи відновити торговельне судноплавство в Чорному морі. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Латвії Андріс Кулбергс, пише УНН.
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Як зазначає видання, росія та Україна атакували порти, термінали й судноплавну інфраструктуру одна одної в Чорному морі, що призвело до різкого скорочення експорту ключових товарів, зокрема зерна. Москва перенаправила частину зернових вантажів залізницею до портів Латвії та Литви, що викликало критику в країнах Балтії, які є членами Європейського Союзу та НАТО.
"Необхідно чинити належний тиск, щоб росія зрозуміла, що вона сама має відкрити Чорне море", — заявив Кулбергс.
Він додав, що Україна повинна мати змогу продавати своє зерно, щоб частково покрити дефіцит фінансування, з яким вона зіткнеться цієї зими.
Кулбергс зазначив, що односторонні дії країн Балтії підвищують ризики судових позовів, і підтримав заклики Естонії та Литви запровадити заборону на рівні ЄС.
"Це відповідає інтересам усіх нас, — сказав він. — Зараз ми говоримо про гроші та підтримку України, яких вона потребує цієї зими".
Нагадаємо
Литва закликає Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через європейську інфраструктуру та запровадити санкції проти російських агроолігархів, які підтримують війну проти України. Водночас Вільнюс посилює контроль за походженням зерна, щоб не допустити транзиту викраденої в Україні продукції.