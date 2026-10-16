Латвія закликає ЄС заблокувати транзит російського зерна через порти Балтії, щоб відкрити Чорне море

$44.890.0950.310.04
ukenru
13:58 • 7716 перегляди
Наслідки ворожої атаки на Волинь - що відомо про "прильоти" та яка ситуація з витоком аміакуPhoto
Ексклюзив
13:30 • 12719 перегляди
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
13:11 • 12921 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
13:06 • 9768 перегляди
Кабмін зняв постанову щодо бронювання з порядку денного і проведе консультації з бізнесом - Железняк
12:39 • 10872 перегляди
"Команди працюють над датами" - Зеленський заявив, що домовився із Мадяром про обмін візитамиVideo
12:10 • 11622 перегляди
Україна очікує на додаткові 10 винищувачів F-16 від Бельгії до кінця року - Зеленський
Ексклюзив
10:05 • 31807 перегляди
Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламентуPhoto
Ексклюзив
08:56 • 38636 перегляди
Від розпродажу радянського ОПК до власної балістики: що втратила і відновлює Україна
16 жовтня, 08:35 • 34616 перегляди
Ціни знову пішли вгору: які продукти подорожчали в Україні лише за три дніPhoto
16 жовтня, 08:15 • 15211 перегляди
Атака рф дронами на захід України: є загиблий, багато постраждалих, знеструмлення і загроза викиду аміакуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.3м/с
94%
753мм
Популярнi новини
Tesla показала літаючий Roadster, який розганяється до 100 км/год за 0,81 секундиVideo16 жовтня, 04:56 • 39461 перегляди
Луцьк без світла, у Києві екстрені відключення - що відомо про наслідки атаки рф на ранок16 жовтня, 05:42 • 40957 перегляди
Наздогнали Тейлор Свіфт: BTS встановив новий рекорд на Spotify16 жовтня, 05:54 • 30821 перегляди
Захист права власності в умовах війни: чи можливо успадкувати майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях08:55 • 22875 перегляди
Дюбуа vs Уордлі 2: анонс бою за титул WBO у ЛондоніVideo12:17 • 12788 перегляди
Публікації
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
13:30 • 12701 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
Ексклюзив
13:11 • 12913 перегляди
Дюбуа vs Уордлі 2: анонс бою за титул WBO у ЛондоніVideo12:17 • 12788 перегляди
Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламентуPhoto
Ексклюзив
10:05 • 31799 перегляди
Від розпродажу радянського ОПК до власної балістики: що втратила і відновлює Україна
Ексклюзив
08:56 • 38631 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Ярослав Железняк
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Брюссель
Франція
Волинська область
Луцьк
Реклама
УНН Lite
Як одягнути технологічного олігарха: художниця по костюмах розповіла про еволюцію стилю Цукерберга14:35 • 348 перегляди
Флоренс П'ю вразила образом на прем'єрі в ЛондоніVideo14:08 • 1254 перегляди
Рідкісний комп'ютер Apple із підписом Возняка продали за рекордні $1,15 млн13:19 • 4014 перегляди
Єдиний аеропорт на грецькому острові Хіос закриють на чотири місяці13:18 • 4054 перегляди
Команда "Відьмака" розкрила деталі про таємничу нову гру "Проєкт Хадар"12:56 • 4780 перегляди
Актуальне
Опалення
Фільм
Шахед-136
Starlink
Техніка

Латвія закликає ЄС заблокувати транзит російського зерна через порти Балтії, щоб відкрити Чорне море

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Прем’єр Латвії пропонує заборонити транзит російського зерна через Балтію, щоб змусити москву відкрити Чорне море. Це має підтримати експорт України.

Латвія закликає ЄС заблокувати транзит російського зерна через порти Балтії, щоб відкрити Чорне море

Європа має заблокувати транзит російського зерна через порти Балтійського моря, оскільки це може змусити москву шукати способи відновити торговельне судноплавство в Чорному морі. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Латвії Андріс Кулбергс, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, росія та Україна атакували порти, термінали й судноплавну інфраструктуру одна одної в Чорному морі, що призвело до різкого скорочення експорту ключових товарів, зокрема зерна. Москва перенаправила частину зернових вантажів залізницею до портів Латвії та Литви, що викликало критику в країнах Балтії, які є членами Європейського Союзу та НАТО.

"Необхідно чинити належний тиск, щоб росія зрозуміла, що вона сама має відкрити Чорне море", — заявив Кулбергс.

Він додав, що Україна повинна мати змогу продавати своє зерно, щоб частково покрити дефіцит фінансування, з яким вона зіткнеться цієї зими.

Кулбергс зазначив, що односторонні дії країн Балтії підвищують ризики судових позовів, і підтримав заклики Естонії та Литви запровадити заборону на рівні ЄС.

"Це відповідає інтересам усіх нас, — сказав він. — Зараз ми говоримо про гроші та підтримку України, яких вона потребує цієї зими".

Нагадаємо

Литва закликає Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через європейську інфраструктуру та запровадити санкції проти російських агроолігархів, які підтримують війну проти України. Водночас Вільнюс посилює контроль за походженням зерна, щоб не допустити транзиту викраденої в Україні продукції.

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Bloomberg
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Литва
Естонія
Україна