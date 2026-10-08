Литва посилює контроль за російським зерном і хоче зупинити його транзит через ЄС

Литва закликає Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через європейську інфраструктуру та запровадити санкції проти російських агроолігархів, які підтримують війну проти України. Водночас Вільнюс посилює контроль за походженням зерна, щоб не допустити транзиту викраденої в Україні продукції. Про це повідомляє премʼєр Литви Міндаугас Сінкевічюс, пише УНН.

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Він наголосив, що рф обстрілює українські портові термінали, через які експортують зерно, і судна, що його перевозять, - так вона намагається перешкодити українському експорту. При цьому росія використовує європейські порти та інфраструктуру, зокрема в країнах Балтії, для експорту власного зерна. Досі це дозволяли, посилаючись на те, що санкції ЄС не поширюються на продукти харчування.

Литва пропонуватиме не лише заборонити такий транзит, але й внести до санкційного списку окремих російських олігархів з аграрного сектору, які підтримують війн - заявив Сінкевічюс.

Він підкреслив, що вже доручив підпорядкованим установам посилити контроль за походженням зерна, щоб через Литву не перевозили викрадене в Україні зерно або зерно, змішане з іншим.

Правоохоронні органи аналізують зв’язки компаній, які займаються експортом зерна, перевіряють, чи не порушують вони інших чинних санкцій і чи не співпрацюють з олігархами, які відкрито підтримують і фінансують війну - зазначив Сінкевічюс.

Він додав, що литовські підприємства стратегічної інфраструктури також переглядають послуги, які надають таким компаніям, й оцінюють, чи не становить така співпраця загрози національній безпеці.

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