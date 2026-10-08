Литва усиливает контроль за российским зерном и хочет остановить его транзит через ЕС

Литва призывает Европейский союз запретить транзит российского зерна через европейскую инфраструктуру и ввести санкции против российских агроолигархов, поддерживающих войну против Украины. В то же время Вильнюс усиливает контроль за происхождением зерна, чтобы не допустить транзита украденной в Украине продукции. Об этом сообщает премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс, пишет УНН.

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Он подчеркнул, что рф обстреливает украинские портовые терминалы, через которые экспортируют зерно, и суда, которые его перевозят, — таким образом она пытается помешать украинскому экспорту. При этом Россия использует европейские порты и инфраструктуру, в частности в странах Балтии, для экспорта собственного зерна. До сих пор это разрешали, ссылаясь на то, что санкции ЕС не распространяются на продукты питания.

Литва будет предлагать не только запретить такой транзит, но и включить в санкционный список отдельных российских олигархов из аграрного сектора, которые поддерживают войну - заявил Синкявичюс.

Он подчеркнул, что уже поручил подчинённым учреждениям усилить контроль за происхождением зерна, чтобы через Литву не перевозили украденное в Украине зерно или зерно, смешанное с другим.

Правоохранительные органы анализируют связи компаний, занимающихся экспортом зерна, проверяют, не нарушают ли они другие действующие санкции и не сотрудничают ли с олигархами, которые открыто поддерживают и финансируют войну - отметил Синкявичюс.

Он добавил, что литовские предприятия стратегической инфраструктуры также пересматривают услуги, которые предоставляют таким компаниям, и оценивают, не представляет ли такое сотрудничество угрозы национальной безопасности.

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