Латвия призывает ЕС заблокировать транзит российского зерна через порты Балтии, чтобы открыть Чёрное море

Европа должна заблокировать транзит российского зерна через порты Балтийского моря, поскольку это может заставить Москву искать способы восстановить торговое судоходство в Чёрном море. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Россия и Украина атаковали порты, терминалы и судоходную инфраструктуру друг друга в Чёрном море, что привело к резкому сокращению экспорта ключевых товаров, в частности зерна. Москва перенаправила часть зерновых грузов по железной дороге в порты Латвии и Литвы, что вызвало критику в странах Балтии, которые являются членами Европейского союза и НАТО.

"Необходимо оказывать надлежащее давление, чтобы Россия поняла, что она сама должна открыть Чёрное море", — заявил Кулбергс.

Он добавил, что Украина должна иметь возможность продавать своё зерно, чтобы частично покрыть дефицит финансирования, с которым она столкнётся этой зимой.

Кулбергс отметил, что односторонние действия стран Балтии повышают риски судебных исков, и поддержал призывы Эстонии и Литвы ввести запрет на уровне ЕС.

"Это отвечает интересам всех нас, — сказал он. — Сейчас мы говорим о деньгах и поддержке Украины, в которых она нуждается этой зимой".

Напомним

Литва призывает Европейский союз запретить транзит российского зерна через европейскую инфраструктуру и ввести санкции против российских агроолигархов, поддерживающих войну против Украины. В то же время Вильнюс усиливает контроль за происхождением зерна, чтобы не допустить транзита украденной в Украине продукции.