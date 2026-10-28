россия впервые с июля разрешила судам с зерном выйти из Азовского моря — Bloomberg
Киев • УНН
По меньшей мере одно судно прошло через Керченский пролив в Чёрное море. Из-за отсутствия перемирия суда остаются под угрозой атак.
российские власти впервые с июля разрешили судам с зерном покидать порты Азовского моря. В то же время из-за отсутствия перемирия суда по-прежнему рискуют подвергнуться атакам в Чёрном море. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.
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Как минимум одно судно уже успешно прошло через Керченский пролив в направлении Чёрного моря.
Как отмечает издание, Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей. Однако усиление атак между двумя странами повредило порты и суда в акваториях Чёрного и Азовского морей, что усложнило поставки зерна. В августе цены на пшеницу выросли до самого высокого уровня за три года.
После сообщений о возобновлении выхода судов фьючерсы на пшеницу в Чикаго в среду подешевели на 2,8%, опустившись до самого низкого уровня с 1 июля.
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До обострения ситуации на Азовское море приходилась примерно треть морского экспорта российской пшеницы. Коммерческое судоходство в регионе приостановили 10 июля из-за угрозы атак.
По словам источников, возможность выхода судов открыли в понедельник. Суда, готовые к отплытию и обеспеченные экипажами, могут подавать заявки на получение соответствующего разрешения.
В то же время возобновление судоходства в Азовском море не устраняет всех рисков для экспорта. При отсутствии перемирия суда остаются уязвимыми для атак беспилотников во время прохода через Чёрное море
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