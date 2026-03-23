Власник OnlyFans Леонід Радвінський помер у 43 роки від раку
Київ • УНН
Мільярдер українського походження помер від раку у віці 43 років. Він перетворив платформу на глобальний бізнес із річним доходом у 1,4 млрд доларів.
Стало відомо про смерть 43-річного засновника та власника OnlyFans, американця українського походження Леоніда Радвінського. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Повідомляється, що мільярдер помер у віці 43 років після тривалої боротьби з раком. До речі, Радвінський придбав більшість акцій платформи у 2018 році та перетворив OnlyFans на глобальний феномен, що змінив підхід до заробітку творців дорослого контенту, дозволяючи їм отримувати оплату напряму від підписників.
Заснована у 2016 році британськими підприємцями Гаєм та Тімом Стоклі, платформа стала надзвичайно популярною під час пандемії, коли актори дорослого кіно та секс-працівники шукали альтернативні джерела доходу онлайн.
За даними компанії, OnlyFans нараховує понад 4,6 млн акаунтів творців та близько 377 млн користувачів. Річний дохід у 2024 році становив $1,4 млрд. Радвінський отримав із платформи приблизно $1,8 млрд дивідендів з 2021 року.
Мільярдер народився в Одесі, але вже його дитячі роки пройшли в Чикаго. Останнім часом він мешкав у Флориді. За інформацією OnlyFans, Радвінський займався благодійністю, зокрема допомагав онкохворим, підтримував open source проєкти та притулки для тварин. У 2024 році він передав свою частку в платформу до трасту, що ставить під сумнів подальшу власність OnlyFans.
Повідомляється, що переговори про можливий продаж 60% акцій платформи з оцінкою у $5,5 млрд перебували на початковій стадії. Тепер питання майбутнього управління платформою залишається відкритим.
