Владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер в 43 года от рака

Стало известно о смерти 43-летнего основателя и владельца OnlyFans, американца украинского происхождения Леонида Радвинского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что миллиардер скончался в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с раком. Кстати, Радвинский приобрел большинство акций платформы в 2018 году и превратил OnlyFans в глобальный феномен, изменивший подход к заработку создателей взрослого контента, позволяя им получать оплату напрямую от подписчиков.

Основанная в 2016 году британскими предпринимателями Гаем и Тимом Стокли, платформа стала чрезвычайно популярной во время пандемии, когда актеры взрослого кино и секс-работники искали альтернативные источники дохода онлайн.

По данным компании, OnlyFans насчитывает более 4,6 млн аккаунтов создателей и около 377 млн пользователей. Годовой доход в 2024 году составил $1,4 млрд. Радвинский получил с платформы примерно $1,8 млрд дивидендов с 2021 года.

Миллиардер родился в Одессе, но уже его детские годы прошли в Чикаго. В последнее время он жил во Флориде. По информации OnlyFans, Радвинский занимался благотворительностью, в частности помогал онкобольным, поддерживал open source проекты и приюты для животных. В 2024 году он передал свою долю в платформе в траст, что ставит под сомнение дальнейшую собственность OnlyFans.

Сообщается, что переговоры о возможной продаже 60% акций платформы с оценкой в $5,5 млрд находились на начальной стадии. Теперь вопрос будущего управления платформой остается открытым.

