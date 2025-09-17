$41.180.06
48.660.16
ukenru
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей в США из-за неисправности цифровых панелей

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Японский автопроизводитель Toyota отзывает 591 тысячу автомобилей в США, включая модели Lexus, из-за возможного сбоя в работе 12,3-дюймовых цифровых приборных панелей. Дефект может привести к неправильным показаниям спидометра и отсутствию предупреждающих сигналов, создавая опасные условия на дорогах.

Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей в США из-за неисправности цифровых панелей

Из-за неисправности цифровых приборных панелей автомобильный гигант Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей в США. Такие дефекты могут стать причиной аварийных ситуаций на дорогах. Об этом сообщает Аutoblog, пишет УНН.

Подробности

Почти 600 тысяч автомобилей, а именно 591 тысячу машин отзовет японский автопроизводитель Toyota в США. Отзовут и автомобили марки Lexus. 

Причина – возможный сбой в работе 12,3-дюймовых цифровых приборных панелей, которые могут полностью гаснуть как при запуске двигателя, так и Из-за такой поломки спидометр может показывать неправильные данные, повреждения могут коснуться и индикаторов неисправности и предупреждающих сигналов. 

Ford сокращает 1000 рабочих мест в Германии из-за низкого спроса на электромобили - Newsweek16.09.25, 18:12 • 3196 просмотров

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), из-за этого отзыв классифицируется как ремонт безопасности, ведь проблема непосредственно влияет на возможность водителя контролировать автомобиль.

В перечень моделей, подлежащих отзыву, входят самые популярные автомобили бренда: среди Toyota – Crown, Crown Signia, RAV4, Camry, Grand Highlander, Venza, GR Corolla, Tacoma, Highlander и 4Runner. Среди Lexus – LS, RX и TX.

Porsche готовит электрические Boxster и Cayman: что известно17.09.25, 08:49 • 1560 просмотров

Владельцев проблемных авто уведомят до середины ноября 2025 года. Дилеры бесплатно обновят программное обеспечение или полностью заменят дисплей. В компании отмечают, что управляемость авто не страдает, однако отсутствие показателей скорости и сигналов может создать опасные условия.

В то же время Toyota продолжает активно работать над другими направлениями. Автопроизводитель представил новый GR Yaris мощностью 300 л.с., ориентированный на поклонников автоспорта, а также инвестирует 1,3 млрд долларов в завод в Кентукки для производства электрических SUV. Кроме того, подразделение Toyota Gazoo Racing привлекает внимание своими историческими проектами, в частности воссозданием оригинальных компонентов двигателя для легендарной Corolla AE86.

Украинцы в августе приобрели более 5 тысяч подержанных авто из США: самые популярные модели17.09.25, 09:27 • 3340 просмотров

Степан Гафтко

