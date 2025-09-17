Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей в США из-за неисправности цифровых панелей

Из-за неисправности цифровых приборных панелей автомобильный гигант Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей в США. Такие дефекты могут стать причиной аварийных ситуаций на дорогах. Об этом сообщает Аutoblog, пишет УНН.

Подробности

Почти 600 тысяч автомобилей, а именно 591 тысячу машин отзовет японский автопроизводитель Toyota в США. Отзовут и автомобили марки Lexus.

Причина – возможный сбой в работе 12,3-дюймовых цифровых приборных панелей, которые могут полностью гаснуть как при запуске двигателя, так и Из-за такой поломки спидометр может показывать неправильные данные, повреждения могут коснуться и индикаторов неисправности и предупреждающих сигналов.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), из-за этого отзыв классифицируется как ремонт безопасности, ведь проблема непосредственно влияет на возможность водителя контролировать автомобиль.

В перечень моделей, подлежащих отзыву, входят самые популярные автомобили бренда: среди Toyota – Crown, Crown Signia, RAV4, Camry, Grand Highlander, Venza, GR Corolla, Tacoma, Highlander и 4Runner. Среди Lexus – LS, RX и TX.

Владельцев проблемных авто уведомят до середины ноября 2025 года. Дилеры бесплатно обновят программное обеспечение или полностью заменят дисплей. В компании отмечают, что управляемость авто не страдает, однако отсутствие показателей скорости и сигналов может создать опасные условия.

В то же время Toyota продолжает активно работать над другими направлениями. Автопроизводитель представил новый GR Yaris мощностью 300 л.с., ориентированный на поклонников автоспорта, а также инвестирует 1,3 млрд долларов в завод в Кентукки для производства электрических SUV. Кроме того, подразделение Toyota Gazoo Racing привлекает внимание своими историческими проектами, в частности воссозданием оригинальных компонентов двигателя для легендарной Corolla AE86.

