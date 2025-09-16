Ford сокращает 1000 рабочих мест в Германии из-за низкого спроса на электромобили - Newsweek

Автомобильный гигант Ford объявил о сокращении до 1000 рабочих мест на своем заводе в немецком Кельне. Это объясняется тем, что спрос на электромобили в Европе "остается значительно ниже прогнозов отрасли". Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

В компании сообщили, что с января 2026 года производство на заводе перейдет на "односменный режим работы".

Несмотря на сокращения, Ford остается одним из ключевых работодателей автомобильной отрасли Европы. Последние решения компании отражают, как медленный рост спроса на электромобили влияет на деятельность производителей, тогда как правительства настаивают на более быстром переходе от двигателей внутреннего сгорания.

Ford уже ранее реализовывал масштабные планы реструктуризации в Германии. В ноябре компания заявила, что "беспрецедентные конкурентные, регуляторные и экономические препятствия" заставили сократить европейскую рабочую силу на 4000 должностей до конца 2027 года, преимущественно в Германии и Великобритании. В начале 2025 года Ford также ввел сокращенный рабочий день на заводах в Кельне, объяснив это "более низким, чем ожидалось, спросом на электромобили".

Согласно шведскому изданию Dagens, позже в этом году компания планирует остановить производство на заводе в Саарлуи, Германия.

В 2023 году, когда Ford открыл Центр электромобилей в Кельне, ожидания отрасли относительно регистрации новых электромобилей в Европе составляли 35 процентов - отмечает компания.

Потребители остаются колеблющимися – не в последнюю очередь потому, что правила выбросов CO₂ в Европе продолжают меняться, а обещанные инвестиции в зарядную инфраструктуру и стимулы для покупателей не были выполнены - добавил Ford.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), регистрация новых автомобилей в ЕС в июле снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а на электромобили приходится лишь 15,6% рынка. Хотя этот показатель выше 12,5% в июле 2024 года, он все еще "далек от нужного уровня на данном этапе перехода".

Компания уверяет, что "постоянно оценивает объемы производства и вносит коррективы в свой производственный график на основе рыночного спроса".

Как следствие, Ford переведет производство на заводе в Кельне на односменный режим работы, начиная с января 2026 года - говорится в заявлении.

Мы понимаем влияние этого на наших сотрудников и стремимся поддерживать тех, кто пострадал - добавили в компании.

Тем, кого коснется сокращение, предложат пакеты компенсаций за добровольное увольнение, но конкретные сроки завершения процесса не озвучены.

