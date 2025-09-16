Ford скорочує 1000 робочих місць у Німеччині через низький попит на електромобілі - Newsweek

Автомобільний гігант Ford оголосив про скорочення до 1000 робочих місць на своєму заводі в німецькому Кельні. Це пояснюється тим, що попит на електромобілі в Європі "залишається значно нижчим за прогнози галузі". Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

У компанії повідомили, що з січня 2026 року виробництво на заводі перейде на "однозмінний режим роботи".

Попри скорочення, Ford залишається одним із ключових роботодавців автомобільної галузі Європи. Останні рішення компанії відображають, як повільне зростання попиту на електромобілі впливає на діяльність виробників, тоді як уряди наполягають на швидшому переході від двигунів внутрішнього згоряння.

Ford вже раніше реалізовував масштабні плани реструктуризації у Німеччині. У листопаді компанія заявила, що "безпрецедентні конкурентні, регуляторні та економічні перешкоди" змусили скоротити європейську робочу силу на 4000 посад до кінця 2027 року, переважно в Німеччині та Великій Британії. На початку 2025 року Ford також запровадив скорочений робочий день на заводах у Кельні, пояснивши це "нижчим, ніж очікувалося, попитом на електромобілі".

Згідно зі шведським виданням Dagens, пізніше цього року компанія планує зупинити виробництво на заводі в Саарлуї, Німеччина.

У 2023 році, коли Ford відкрив Центр електромобілів у Кельні, очікування галузі щодо реєстрації нових електромобілів у Європі становили 35 відсотків - зазначає компанія.

Споживачі залишаються вагаючимися – не в останню чергу тому, що правила викидів CO₂ у Європі продовжують змінюватися, а обіцяні інвестиції в зарядну інфраструктуру та стимули для покупців не були виконані - додав Ford.

Згідно з даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), реєстрація нових автомобілів у ЄС у липні знизилася на 0,7% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, а на електромобілі припадає лише 15,6% ринку. Хоча цей показник вищий за 12,5% у липні 2024 року, він все ще "далеко від потрібного рівня на даному етапі переходу".

Компанія запевняє, що "постійно оцінює обсяги виробництва та вносить корективи до свого виробничого графіка на основі ринкового попиту".

Як наслідок, Ford переведе виробництво на заводі в Кельні на однозмінний режим роботи, починаючи з січня 2026 року - йдеться у заяві.

Ми розуміємо вплив цього на наших співробітників і прагнемо підтримувати тих, хто постраждав - додали у компанії.

Тим, кого торкнеться скорочення, запропонують пакети компенсацій за добровільне звільнення, але конкретні терміни завершення процесу не озвучені.

