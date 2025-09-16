Ford скорочує 1000 робочих місць у Німеччині через низький попит на електромобілі - Newsweek

$41.230.05
Ексклюзив
14:08 • 2188 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 10474 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 19237 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 32747 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 19856 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 31847 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 31834 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15674 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36217 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23513 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Популярнi новини
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 12400 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 18422 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 26028 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 30983 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 15433 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 10244 перегляди
Ексклюзив

10:07 • 32747 перегляди

Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 32747 перегляди
Ексклюзив

09:19 • 31847 перегляди

Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 31847 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 31834 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36217 перегляди
Ford скорочує 1000 робочих місць у Німеччині через низький попит на електромобілі - Newsweek

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Ford оголосив про скорочення до 1000 робочих місць на заводі в Кельні через значно нижчий за прогнози попит на електромобілі в Європі. З січня 2026 року виробництво на заводі перейде на однозмінний режим роботи.

Ford скорочує 1000 робочих місць у Німеччині через низький попит на електромобілі - Newsweek

Автомобільний гігант Ford оголосив про скорочення до 1000 робочих місць на своєму заводі в німецькому Кельні. Це пояснюється тим, що попит на електромобілі в Європі "залишається значно нижчим за прогнози галузі". Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

У компанії повідомили, що з січня 2026 року виробництво на заводі перейде на "однозмінний режим роботи".

Попри скорочення, Ford залишається одним із ключових роботодавців автомобільної галузі Європи. Останні рішення компанії відображають, як повільне зростання попиту на електромобілі впливає на діяльність виробників, тоді як уряди наполягають на швидшому переході від двигунів внутрішнього згоряння.

Україна подвоїла імпорт електромобілів у серпні: скільки бюджет отримав від розмитнення16.09.25, 17:45 • 442 перегляди

Ford вже раніше реалізовував масштабні плани реструктуризації у Німеччині. У листопаді компанія заявила, що "безпрецедентні конкурентні, регуляторні та економічні перешкоди" змусили скоротити європейську робочу силу на 4000 посад до кінця 2027 року, переважно в Німеччині та Великій Британії. На початку 2025 року Ford також запровадив скорочений робочий день на заводах у Кельні, пояснивши це "нижчим, ніж очікувалося, попитом на електромобілі".

Згідно зі шведським виданням Dagens, пізніше цього року компанія планує зупинити виробництво на заводі в Саарлуї, Німеччина.

У 2023 році, коли Ford відкрив Центр електромобілів у Кельні, очікування галузі щодо реєстрації нових електромобілів у Європі становили 35 відсотків

- зазначає компанія. 

Споживачі залишаються вагаючимися – не в останню чергу тому, що правила викидів CO₂ у Європі продовжують змінюватися, а обіцяні інвестиції в зарядну інфраструктуру та стимули для покупців не були виконані 

- додав Ford.

Згідно з даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), реєстрація нових автомобілів у ЄС у липні знизилася на 0,7% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, а на електромобілі припадає лише 15,6% ринку. Хоча цей показник вищий за 12,5% у липні 2024 року, він все ще "далеко від потрібного рівня на даному етапі переходу".

Компанія запевняє, що "постійно оцінює обсяги виробництва та вносить корективи до свого виробничого графіка на основі ринкового попиту". 

Як наслідок, Ford переведе виробництво на заводі в Кельні на однозмінний режим роботи, починаючи з січня 2026 року 

- йдеться у заяві.

Ми розуміємо вплив цього на наших співробітників і прагнемо підтримувати тих, хто постраждав 

- додали у компанії. 

Тим, кого торкнеться скорочення, запропонують пакети компенсацій за добровільне звільнення, але конкретні терміни завершення процесу не озвучені.

Hyundai повідомив про стрімке зростання продажів на 12% і значний вклад електрокарів15.09.25, 14:59 • 1930 переглядiв

Степан Гафтко

