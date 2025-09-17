Porsche готовит электрические Boxster и Cayman: что известно

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 1956 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
16 сентября, 16:50 • 36095 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 60839 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 34762 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 50486 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 70636 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 28606 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 53186 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37791 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 17232 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.6м/с
69%
749мм
Популярные новости
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto16 сентября, 20:20 • 17152 просмотра
Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)Video16 сентября, 20:51 • 15002 просмотра
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 17217 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 20503 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 11633 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 36095 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 60839 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 31519 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 70636 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 53186 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Карл III
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 17347 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 23956 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 54686 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 53197 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 57678 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор

Porsche готовит электрические Boxster и Cayman: что известно

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Следующие модели Porsche Boxster и Cayman будут электрическими, однако компания рассматривает вариант с бензиновым двигателем из-за падения спроса на электромобили. Разработка электромобилей идет полным ходом, но окончательное решение по бензиновым версиям еще не принято.

Porsche готовит электрические Boxster и Cayman: что известно

Следующие модели Boxster и Cayman будут электрическими, но Porsche все еще рассматривает вариант с бензиновым двигателем на фоне падения спроса на электромобили, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Porsche 718 Boxster и Cayman давно стали для бренда доступными моделями для входа в семейство спортивных автомобилей, предлагая сбалансированное расположение двигателя и безупречные ощущения от вождения по цене ниже, чем у 911. Для многих покупателей они являются первым шагом в мир высокопроизводительных двухместных автомобилей Porsche.

Однако эти две модели ждут серьезные изменения. Porsche готовит полностью электрических преемников линейки 718, позиционируя их как новую главу в истории своих легких, ориентированных на водителя родстеров и купе. Компания уверена в своих силах, даже несмотря на меняющиеся рыночные условия.

Согласно отчету австралийского Carsales, Porsche поддерживает план выпуска полностью электрических замен Boxster и Cayman. Франк Мозер, вице-президент, отвечающий за линейки 911 и 718, подчеркнул, что разработка электромобилей идет полным ходом.

"Мы работаем над электромобилем, и поверьте мне, это будет отличный автомобиль, - заявил Мозер на Мюнхенском автосалоне. - Мы решили перейти на электромобиль для 718, и мы работаем над этим, и я думаю, что это действительно не неправильное решение. Вы можете быть уверены, что этот автомобиль будет действительно блестящим, потому что он легкий, мощный, и это сочетание идеально подходит для двухдверного спорткара, поверьте мне".

В то время как Porsche сосредоточена на будущем электромобиле, Carsales со ссылкой на инсайдерские источники подтвердил, что компания все еще рассматривает альтернативу двигателю внутреннего сгорания, но пока не приняла окончательного решения.

Возможность сохранения бензинового варианта связана с недавним решением Porsche предложить как электрическую, так и версию с двигателем внутреннего сгорания для внедорожника Macan следующего поколения. Ожидается, что бензиновая модель появится уже в 2028 году. Аналогичная стратегия может быть реализована для Boxster и Cayman, хотя автопроизводитель пока не подтвердил это.

Связь с Audi

Любое решение также повлияет на весь концерн Volkswagen. Audi планирует запустить серийную версию своего полностью электрического кабриолета Concept C в 2027 году, используя ту же архитектуру PPE, которая будет лежать в основе электрических моделей 718. Генеральный директор Audi Гернот Делльнер подтвердил, что Concept C будет исключительно электрическим, хотя и намекнул на возможность появления гибридов у других.

Сейчас Porsche продолжает разрабатывать Boxster и Cayman следующего поколения как чисто электромобили, позиционируя их как образец легкой производительности бренда в эпоху электромобилей, оставляя при этом узкое окно открытым для будущего, работающего на двигателях внутреннего сгорания, отмечает издание.

Новый Porsche Cayenne получит революционное решение - беспроводную зарядку: что известно05.09.25, 12:22 • 3829 просмотров

Юлия Шрамко

Авто
Porsche
Электроэнергия
Audi
Мюнхен
Австралия