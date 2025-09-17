$41.230.05
Ексклюзив
05:30 • 1640 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50 • 35152 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 59643 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 34219 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 49928 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 69874 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 28444 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 52674 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37740 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17209 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Теги
Автори
Porsche готує електричні Boxster і Cayman: що відомо

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Наступні моделі Porsche Boxster та Cayman будуть електричними, однак компанія розглядає варіант із бензиновим двигуном через падіння попиту на електромобілі. Розробка електромобілів йде повним ходом, але остаточне рішення щодо бензинових версій ще не ухвалено.

Porsche готує електричні Boxster і Cayman: що відомо

Наступні моделі Boxster та Cayman будуть електричними, але Porsche все ще розглядає варіант із бензиновим двигуном, на тлі того, як попит на електромобілі падає, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Porsche 718 Boxster і Cayman давно стали для бренду доступними моделями для входу в сімейство спортивних автомобілів, пропонуючи збалансоване розташування двигуна і бездоганні відчуття від водіння за ціною, нижчою, ніж у 911. Для багатьох покупців вони є першим кроком у світ високопродуктивних двомісних автомобілів Porsche.

Однак ці дві моделі чекають на серйозні зміни. Porsche готує повністю електричних наступників лінійки 718, позиціонуючи їх як новий розділ в історії своїх легких, орієнтованих на водія родстерів та купе. Компанія впевнена у своїх силах, навіть попри мінливі ринкові умови.

Згідно з звітом австралійського Carsales, Porsche підтримує план випуску повністю електричних замін Boxster та Cayman. Франк Мозер, віце-президент, який відповідає за лінійки 911 та 718, наголосив, що розробка електромобілів йде повним ходом.

"Ми працюємо над електромобілем, і повірте мені, це буде чудовий автомобіль, - заявив Мозер на Мюнхенському автосалоні. - Ми вирішили перейти на електромобіль для 718 і ми працюємо над цим, і я думаю, що це справді не неправильне рішення. Ви можете бути впевнені, що цей автомобіль буде дійсно блискучим, тому що він легкий, потужний і це поєднання ідеально підходить для дводверного спорткара, повірте мені".

У той час як Porsche зосереджена на майбутньому електромобілі, Carsales з посиланням на інсайдерські джерела підтвердив, що компанія все ще розглядає альтернативу двигуну внутрішнього згоряння, але поки не ухвалила остаточного рішення.

Можливість збереження бензинового варіанта пов'язана з недавнім рішенням Porsche запропонувати як електричну, так і версію з двигуном внутрішнього згоряння для позашляховика Macan наступного покоління. Очікується, що бензинова модель з'явиться вже 2028 року. Аналогічна стратегія може бути реалізована для Boxster та Cayman, хоча автовиробник поки що не підтвердив це.

Зв'язок з Audi

Будь-яке рішення також вплине на весь концерн Volkswagen. Audi планує запустити серійну версію свого повністю електричного кабріолету Concept C у 2027 році, використовуючи ту ж архітектуру PPE, яка лежатиме в основі електричних моделей 718. Генеральний директор Audi Гернот Делльнер підтвердив, що Concept C буде виключно електричним, хоча й натякнув на можливість появи гібридів у інших.

Наразі Porsche продовжує розробляти Boxster і Cayman наступного покоління як чисто електромобілі, позиціонуючи їх як зразок легкої продуктивності бренду в епоху електромобілів, залишаючи при цьому вузьке вікно відкритим для майбутнього, що працює на двигунах внутрішнього згоряння., зазначає видання.

Новий Porsche Cayenne отримає революційне рішення - бездротову зарядку: що відомо

Юлія Шрамко

Авто
Porsche
Електроенергія
Audi
Мюнхен
Австралія