Некоторые европейские лидеры хотят обратиться к Трампу по поводу Tomahawk для Украины - Зеленский

Некоторые европейские лидеры сами хотят обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Прежде всего, я хотел бы сказать, что в европейских странах также есть Tomahawk. Вопрос же не просто в Tomahawk как таковых. Вопрос в использовании оружия. Потому что можно иметь ATACMS, но как вы можете их использовать? Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать - ответил Зеленский на вопрос, просила ли Украина европейских лидеров, чтобы они от своего имени попросили Трампа предоставить Tomahawk.

Президент подчеркнул, что понятно, что их использование будет происходить по военным целям и в координации, но "сами выбираем этот путь".

Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с Президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему. Мы в постоянной координации. У нас в Ирландии была остановка на дозаправку. И в этот момент, когда мы останавливались, Андрей Ермак выходил на связь со всеми NSA, они общались. То есть мы в постоянном контакте с NSA европейских стран, и вместе выстраиваем нашу общую позицию, и дальше они тоже будут обращаться в разных форматах к Соединенным Штатам Америки - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут отдать все свое оружие Украине. При этом он подчеркнул, что очень добр к Президенту Владимиру Зеленскому.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа продолжит работу над миром в Украине столько, сколько потребуется.

