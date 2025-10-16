Передача Tomahawk Украине не эскалирует войну, а станет симметричным ответом на использование РФ крылатых ракет - ISW
Киев • УНН
Передача США ракет Tomahawk не приведет к значительной эскалации войны, а станет симметричным ответом на использование РФ крылатых ракет большой дальности. Это позволит Украине нанести ущерб ключевым российским военным объектам.
Передача США ракет Tomahawk не приведет к значительной эскалации войны России против Украины, а станет симметричным ответом на использование РФ соответствующих российских крылатых ракет большой дальности против Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики указывают, что Россия регулярно использует широкий спектр крылатых ракет большой дальности, сравнимых с американской ракетой Tomahawk, таких как крылатые ракеты серии Х, крылатые ракеты "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также баллистические и крылатые ракеты "Искандер".
Россия использует большинство этих ракет с 2022 года для ударов по Украине и начала развертывать крылатые ракеты "Искандер-К" в 2023 году
Там подчеркивают, что Россия усилила свою войну в Украине, осуществив беспрецедентный удар баллистическими ракетами средней дальности по Украине с помощью своей баллистической ракетной системы "Орешник" с несколькими независимо нацеливаемыми разделяющимися головными частями в ноябре 2024 года и пообещав развернуть системы в Беларуси до конца 2025 года.
"Дальние возможности и значительная полезная нагрузка американских ракет Tomahawk позволят украинским военным нанести значительный ущерб ключевым российским военным объектам, расположенным глубоко в пределах российской территории, таким как завод беспилотников "Шахед" в Елабуге, Республика Татарстан, и авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегические бомбардировщики, запускающие крылатые ракеты воздушного базирования во время российских ударов по Украине", - резюмируют аналитики.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить о поставках ракет Tomahawk. Зеленский готовится к встрече с Трампом для обсуждения чувствительных вопросов, включая поставки оружия и принуждение России к миру.
