Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 4004 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 8210 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 10206 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 12027 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 21916 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 19571 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 16647 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 28161 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 48446 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення

Київ • УНН

 • 3982 перегляди

Володимир Зеленський та європейські лідери, включаючи Мерца, Макрона та Стармера, виступили за негайне припинення вогню. Вони пропонують розглядати поточну лінію зіткнення як відправну точку для переговорів, підтримуючи позицію Трампа.

Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення

Володимир Зеленський разом з європейськими союзниками виступає за негайне припинення вогню. У спільній заяві таких представників країн, як канцлер ФРН Мерц, президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Британії Стармер пропонується розглядати відправною точкою переговорів поточну лінію зіткнення. 

Передає УНН із посиланням на Gov.uk.

Деталі

Щодо миру в Україні, опубліковано спільну заяву президентів Зеленського, Стубба, Кости, Макрона, прем'єр-міністрів Фредеріксен, Стармера, Мелоні, Туска, Штере, а також канцлера ФРН Мерца, голови Європейської комісії фон дер Ляєн з приводу наступного:

Лідери Європи єдині у "прагненні до справедливого та міцного миру", якого заслуговує народ України.

Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа про те, що бойові дії мають бути негайно припинені, а нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

- ідеться у повідомленні. 

Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру, втім росія демонструє тактику зволікання Росії неодноразово показувала. У спільній заяві підкреслено очевидний факт того, що "путін продовжує обирати насильство та руйнування".

Ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції – до, під час та після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на економіку росії та її оборонну промисловість, доки путін не буде готовий укласти мир. 

- вказується в зверненні. 

Також зазначено про розробку заходів для використання повної вартості іммобілізованих суверенних активів росії, - це є важливим отримання Україною необхідних ресурсів. 

Лідери зустрінуться пізніше цього тижня в Європейській Раді та у форматі "Коаліція охочих", щоб обговорити, як продовжити цю роботу та надалі підтримувати Україну, - заявляють представники об'єднанної Європи.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі європейські лідери самі бажають звернутися до Дональда Трампа з проханням про надання Україні ракет Tomahawk.

Ігор Тележніков

