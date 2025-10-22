Норвегія виділяє близько 150 млн доларів Україні: на що підуть кошти

$41.740.01
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11334 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13787 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 20256 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 29062 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27457 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35198 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45606 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 44058 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35315 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розум
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетом
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родині
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Йонас Гахр Сторе
Олена Зеленська
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Будапешт
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Ту-95
БМ-21 «Град»

Норвегія виділяє близько 150 млн доларів Україні: на що підуть кошти

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

Додаткові 1,5 млрд норвезьких крон (близько 150 млн доларів) будуть спрямовані на електроенергію та опалення. Кошти надходять через Інвестиційну рамку ЄС для України.

Норвегія виділяє додаткові 1,5 млрд норвезьких крон на забезпечення України електроенергією та опаленням. Це становить приблизно 150 млн доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на норвезький уряд.

Деталі

Ці кошти надаються у співпраці з Євросоюзом і спрямовані на задоволення енергетичних потреб України під час четвертої зими повномасштабної війни з росією.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зазначив, що його країна разом з ЄС посилює зусилля, щоб забезпечити українські домогосподарства, підприємства та установи доступом до електроенергії в умовах російських обстрілів.

Фінансування з Норвегії надходить через Інвестиційну рамку ЄС для України (UIF). Мета проекту - мобілізація державних та приватних інвестицій для відновлення та реконструкції України після руйнувань, спричинених російською агресією. Це перший випадок, коли Україна отримає підтримку від Норвегії безпосередньо через цей інструмент.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська прибули до Норвегії 22 жовтня.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Йонас Гахр Сторе
благодійність
Європейський Союз
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна
Олена Зеленська