Норвегія виділяє близько 150 млн доларів Україні: на що підуть кошти

Норвегія виділяє додаткові 1,5 млрд норвезьких крон на забезпечення України електроенергією та опаленням. Це становить приблизно 150 млн доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на норвезький уряд.

Деталі

Ці кошти надаються у співпраці з Євросоюзом і спрямовані на задоволення енергетичних потреб України під час четвертої зими повномасштабної війни з росією.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зазначив, що його країна разом з ЄС посилює зусилля, щоб забезпечити українські домогосподарства, підприємства та установи доступом до електроенергії в умовах російських обстрілів.

Фінансування з Норвегії надходить через Інвестиційну рамку ЄС для України (UIF). Мета проекту - мобілізація державних та приватних інвестицій для відновлення та реконструкції України після руйнувань, спричинених російською агресією. Це перший випадок, коли Україна отримає підтримку від Норвегії безпосередньо через цей інструмент.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська прибули до Норвегії 22 жовтня.